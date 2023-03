Services de soutien à domicile - La ministre Sonia Bélanger accueille positivement le rapport d'étape de la Commissaire à la santé et au bien-être





QUÉBEC, le 28 mars 2023 /CNW/ - La ministre déléguée à la Santé et aux Aînés, Sonia Bélanger, accueille favorablement le premier volet du rapport présenté par la Commissaire à la santé et au bien-être (CSBE), Joanne Castonguay, dans le cadre du mandat spécial qui lui a été confié d'analyser la performance des programmes gouvernementaux en vue d'améliorer les soins et services de soutien à domicile. La ministre souhaite regarder de près les éléments présentés dans ce rapport d'étape et désire mettre en place proactivement des changements. Le virage majeur en soutien à domicile fait partie des priorités du gouvernement afin d'augmenter le nombre d'usagers desservis et le nombre d'heures offertes aux usagers.

Ce rapport provisoire fait suite au mandat confié au printemps 2022 à la CSBE et à ses équipes de faire le portrait de la situation actuelle des soins et services de soutien à domicile offerts au Québec et de documenter l'évolution des besoins futurs pour ces services. Ce premier rapport contribuera à alimenter les réflexions du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) dans le cadre des travaux qui sont en cours et à venir pour améliorer les soins et services de soutien à domicile.

Citation :

« Je prends personnellement acte des premiers éléments apportés par ce rapport préliminaire. Nous avons de gros défis devant nous pour améliorer les soins et les services de soutien à domicile, notamment en ce qui concerne leur accessibilité. Nous avons pris un engagement lors de la dernière campagne électorale afin de réaliser un virage majeur en soutien à domicile. Les éléments présentés s'inscrivent dans notre vision. Je tiens à rappeler que nous avons une grande confiance envers les gens qui oeuvrent dans ce secteur, soit nos partenaires et, bien sûr, les travailleurs du réseau, dont le travail est exemplaire. Le partenariat établi entre le réseau et ces acteurs de la communauté permet d'améliorer constamment nos façons de faire. Je réitère ma volonté de les soutenir dans cette voie.?»

Sonia Bélanger, ministre déléguée à la Santé et aux Aînés

Faits saillants :

Il est à noter qu'au Québec, en 2021-2022, 381 228 personnes recevaient des services de soutien à domicile. La moitié d'entre elles sont des aînés.

Depuis 2018, le nombre d'heures offertes en soutien à domicile a augmenté de 45 %, passant de 19,5 millions d'heures en 2018-2019 à 28,3 millions d'heures en 2021-2022.

Rappelons que le rôle important de la CSBE consiste à poser un regard indépendant sur le système de santé et de services sociaux, notamment en émettant des recommandations permettant d'améliorer l'accessibilité et la qualité des services offerts aux usagers.

