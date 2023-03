Les membres du Comité permanent sur le transport aérien régional tiennent une première rencontre fructueuse





QUÉBEC, le 28 mars 2023 /CNW/ - La vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Mme Geneviève Guilbault, salue avec enthousiasme la tenue de la première rencontre du Comité permanent sur le transport aérien régional. Cette réunion, présidée par l'adjoint gouvernemental affecté au transport aérien, et député de René-Lévesque, M. Yves Montigny, s'est avérée fructueuse.

La création du comité permet le suivi continu des enjeux soulevés en transport aérien régional. Les membres du comité ont pu recevoir M. Jacques Roy, professeur titulaire du département de gestion des opérations et de la logistique au HEC Montréal, et M. Mehran Ebrahimi, professeur titulaire au département de Management et technologie de l'ESG UQAM, et directeur de l'Observatoire International de l'Aéronautique et de l'Aviation Civile. Les experts ont présenté leur vision du transport aérien régional afin d'alimenter les réflexions des participants.

Plusieurs constats ont émané des échanges. Les membres du comité ont pu constater que le Programme d'accès aérien aux régions (PAAR) atteint bien l'objectif initial qui visait à permettre aux Québécois de voyager en avion à un prix abordable. Ensuite, les membres du comité ont souligné les différences marquées entre la réalité prépandémique et post-pandémique. Cette dernière devra donc devenir le nouveau paradigme sur lequel appuyer la recherche de solutions. Finalement, les intervenants ont rappelé que le manque de main-d'oeuvre spécialisée était également une des causes des problématiques de fiabilité des dessertes. Ces premières observations mettront la table pour la suite des travaux.

En soutien à l'industrie, la ministre souligne qu'une somme de 10 millions de dollars a été réservée dans le budget 2023-2024 pour prolonger l'aide d'urgence aux transporteurs aériens régionaux. Cet investissement porte à 82 millions de dollars l'aide octroyée aux transporteurs aériens régionaux depuis le printemps 2020.

Dans sa volonté d'obtenir un meilleur portrait de l'industrie, le Comité s'enrichit de la présence de nouveaux joueurs autour de la table, soit des transporteurs aériens participant au PAAR (Air Canada, Air Inuit, Air Creebec, Air Liaison, Pascan Aviation et PAL Airlines). Ces derniers alimentent le Comité d'informations précieuses sur les défis vécus par les opérateurs quotidiennement. Le Comité se réunira à nouveau en 2023 pour poursuivre l'analyse des enjeux identifiés en transport aérien régional.

« Je salue l'arrivée de nouveaux joueurs de l'industrie autour de la table pour cette première rencontre afin de trouver des solutions concertées, cohérentes et réalistes aux enjeux. Nous sommes au travail pour mieux réfléchir et évaluer les mesures en place, et déterminés à offrir à tout le Québec une desserte accessible, abordable et fiable. »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable

« Cette première rencontre donne le ton pour la suite : nous sommes tous en mode solution! Le transport aérien doit favoriser la connexion entre les régions, la mobilité sur tout notre territoire ainsi que le développement économique et touristique. C'est ce qui guidera nos réflexions et nos actions pour la suite! »

Yves Montigny, adjoint gouvernemental responsable du transport aérien et député de René-Lévesque

Pour 2022-2023, le PAAR est doté d'un budget de 38 M$. À ce jour, les sommes utilisées se détaillent comme suit :



Volet 1 - Remboursement des tarifs aériens pour les résidents des régions éloignées et isolées (au 27 mars 2023) :



près de 11 500 remboursements pour un total de 4,7 M$ versés aux résidents des régions admissibles.



Volet 2 - Offre de billets d'avion à prix maximal déterminé (au 28 février 2023) :



plus de 31 500 vols aller-retour à prix réduit;





ce volet du PAAR a permis, de juin 2022 à février 2023, une économie pour les citoyens de 15,2 M$.

Le Comité permanent sur le transport aérien régional a pour objectifs de :

faire un état de la situation postpandémie dans le domaine;



évaluer les retombées du PAAR;



cibler les interventions possibles sur la fréquence des dessertes;



réfléchir à de nouvelles mesures permettant de poursuivre le travail amorcé afin d'améliorer la situation du transport aérien régional.

Le Comité est constitué de :

Fédération québécoise des municipalités (FQM);



Union des municipalités du Québec (UMQ);



Réseau québécois des aéroports (RQA);



Association québécoise du transport aérien (AQTA);



Aéroports de Montréal;



Aéroport de Québec;



Aéroport Montréal - Saint-Hubert;



Air Canada ;

;

Air Creebec;



Air Inuit;



Air Liaison;



PAL Airlines;



Pascan Aviation;



Avjet/TSAS;



Alliance de l'industrie touristique du Québec;



Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ).

