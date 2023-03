John McKenzie, chef de la direction du Groupe TMX, prendra la parole à l'occasion de la 21e conférence annuelle sur les services financiers de la Banque Nationale

Aujourd'hui, Barcodes Group a annoncé l'acquisition d'Identbase GmbH, un distributeur et revendeur leader sur le marché des produits d'identification des personnes et de contrôle d'accès. Implanté à Meppen, en Allemagne, Identbase possède plus de...

L'OCRCVM a suspendu la négociation des titres suivants : Société : NL2 Capital Inc. Symbole à la Bourse de croissance TSX : NLII.P Les titres : Oui Motif : En attente de clôture Heure de la suspension (HE) : 9 h 03 L'OCRCVM peut prendre la...

GEP®, un fournisseur de premier plan de logiciels d'approvisionnement et de services d'approvisionnement aux entreprises Fortune 500 et Global 2000 du monde entier, a annoncé aujourd'hui que l'une des principales sociétés de technologie médicale au...

Language Research Development Group (LRDG), plateforme canadienne numéro 1 pour l'apprentissage du français et de l'anglais, a le plaisir d'annoncer qu'elle a obtenu l'une des toutes premières offres à commandes principale et nationale pour le...