/R E P R I S E -- Invitation aux médias - Le RCLALQ dévoile le tout premier dénombrement des annonces Airbnb au Québec/

MONTRÉAL, le 27 mars 2023 /CNW/ - Le Regroupement des comités logement et associations de locataires du Québec (RCLALQ) présentera son rapport La démesure Airbnb: Un saccage du parc locatif québécois, qui fait notamment le tout premier dénombrement pour l'ensemble du Québec des annonces offertes sur la plateforme Airbnb. Il s'agit d'une première historique : aucune instance gouvernementale ou non gouvernementale, ni l'entreprise Airbnb elle-même, n'a jamais publié le décompte du nombre de locations offertes sur cette plateforme dans tout le Québec. Le rapport décortique le phénomène Airbnb dans la province et dévoile de nombreuses données inédites, notamment la proportion des annonces illégales pour l'ensemble du territoire québécois, ainsi que pour chacune de ses régions.

Quoi : Conférence de presse



Date : Le mardi 28 mars 2023



Heure : 10 h 30



Lieu : Via la plateforme Zoom :

https://us02web.zoom.us/j/88213353507?pwd=SGdCK3NKcElGR1g4bmVqOFA5UTRrUT09

