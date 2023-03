Un stage de formation réservé aux chefs étrangers a été organisé dans le cadre du programme de développement des ressources humaines du secrétariat pour la cuisine et la culture gastronomique japonaises





Depuis l'exercice fiscal 2016, le comité de développement des ressources humaines du secrétariat pour la cuisine et la culture gastronomique japonaises (président : Yoshihiro Murata) organise des stages de formation pratique et d'autres événements dans les restaurants japonais. Ces stages sont réservés aux chefs étrangers afin qu'ils puissent approfondir leur connaissance de l'art culinaire japonais et améliorer leurs compétences dans ce domaine. Cette initiative fait partie d'un projet subventionné par le ministère de l'Agriculture, des Forêts et de la Pêche (MAFF), dont l'objectif est d'oeuvrer au développement de ressources humaines internationales capables de révéler et de transmettre toute la richesse de la nourriture, de la cuisine et de la culture gastronomique japonaises dans le monde entier.

En 2020 et 2021, le programme de formation a dû être organisé en ligne en raison de la pandémie de COVID-19. Cette année, il a pu avoir lieu en présentiel, dans des restaurants japonais de renom de Kyoto, avec douze participants sélectionnés à l'issue d'un processus de sélection en ligne. Le stage de formation s'est terminé le vendredi 10 février, par la présentation des rapports de stage des chefs étrangers, la cérémonie de clôture et la cérémonie de remise des certificats de bronze dans le cadre du programme de « certification des compétences culinaires en cuisine japonaise à l'étranger ».

Certains des participants ont eu l'occasion de s'exprimer : « À travers une expérience pratique dans un véritable restaurant, le programme de formation m'a permis d'acquérir des connaissances et de me familiariser avec les règles de la cuisine japonaise, ce qui n'avait été possible jusqu'alors que grâce à des livres ou en ligne. » « Une fois rentré dans mon pays, je souhaite mettre à profit l'expérience acquise lors de la formation pour servir une cuisine japonaise plus authentique et avoir activement recours à des ingrédients japonais dans mon propre restaurant. » Veuillez consulter les pages suivantes pour obtenir de plus amples informations sur la formation. Si vous souhaitez obtenir des informations détaillées, veuillez contacter la personne de référence dont les coordonnées figurent à la rubrique contact.

[Calendrier du stage de formation sur invitation] Mercredi 1er février 2023 Orientation, formation de groupe (connaissance de base de la cuisine japonaise) Jeudi 2 février 2023 Formation dans une brasserie de saké Du vendredi 3 au jeudi 9 février 2023 Formation pratique Vendredi 10 février 2023 Présentation des rapports, cérémonie de clôture et cérémonie de remise des certificats de bronze

[Stagiaires invités] 12 stagiaires (nationalités : Inde, Thaïlande, Chine ? Hong Kong, Brésil, France, États-Unis, Pologne et Malaisie)

[Agenda du programme de développement des ressources humaines du secrétariat pour la cuisine et la culture gastronomique japonaises] Juin 2022 Recrutement des stagiaires Juillet 2022 Sélection des participants à la formation en ligne (65 personnes) ; début des cours en ligne Octobre 2022 Examen final portant sur le contenu des cours en ligne Novembre 2022 Examen de certification de bronze dans le cadre du programme de « certification des compétences culinaires en cuisine japonaise à l'étranger », réservé aux personnes ayant réussi l'examen final à l'issue de la formation en ligne (44 personnes) Décembre 2022 Sélection des 12 stagiaires invités en fonction de leur participation à la formation en ligne et des résultats de leurs examens????????????? 31 janvier ? 10 février 2023 Stage de formation sur invitation Mardi 31 janvier 2023 Arrivée des stagiaires au Japon Mercredi 1er février 2023 Orientation, formation de groupe (connaissance de base de la cuisine japonaise, etc.) Jeudi 2 février 2023 Formation dans une brasserie de saké Du vendredi 3 au jeudi 9 février 2023 Formation pratique Vendredi 10 février 2023 Présentation des rapports, cérémonie de clôture et cérémonie de remise des certificats de bronze

[Restaurants collaborant à la formation pratique] *Sans ordre particulier ? Nom du restaurant URL 1. Kikunoi Honten https://kikunoi.jp/kikunoiweb/Honten/index 2. Uosaburo https://www.uosaburo.com/english.html 3. Takeshigerou, Minokichi http://www.takeshigero.com/english/ 4. Tankuma Kitamise https://www.tankumakita.jp/en/ 5. Kinobu http://www.kinobu.co.jp/en/ 6. Mankamerou https://www.mankamerou.com/ 7. Kyoryori Toriyone https://www.toriyone.com/ 8. Hyotei http://hyotei.co.jp/en/ 9. Heihachi Jaya https://www.heihachi.co.jp/en/top.php 10. Nakamurarou http://www.nakamurarou.com/

