Dubaï accueillera le "World Biohack Summit"





Dubaï, qui est en cours de devenir le centre mondial du bien-être et de la remise en forme, est désormais prévu d'assister au tout premier sommet mondial du Biohacking "World Biohack Summit" (WBHS) d'Asie les 30, 31 et 2023 mai au Grand Hyatt.

Sajeev Nair, co-fondateur et président de Limoverse Technologies, l'hôte de l'événement, a déclaré : « C'est un événement qui instaure la magnifique culture du fitness inspirée par le leadership de Dubaï. De même, cet événement accélérera la vision de Dubaï de devenir la ville la plus en forme, puisque le biohacking est une synergie entre les connaissances scientifiques et les méthodes holistiques pour optimiser la santé et être en forme. »

En effet, le biohacking est en cours de devenir le modèle ultime d'optimisation de la santé dans le monde développé, réunissant les différentes technologies, avancées et percées telles que la génomique, la personnalisation, les modifications du mode de vie, l'IA, les appareils portables, les outils autonomes quantifiés et même les principes éprouvés des anciennes écoles de bien-être pour offrir le meilleur aux adoptants des principes du biohacking.

En tant que curateur en chef de cet événement, Sajeev Nair a annoncé que cette prochaine édition de Dubaï du WBHS aura également d'autres réalisations inédites à son actif. Premièrement, l'événement sera une convergence parfaite des biohacks les plus avancés basés sur la recherche et du meilleur des anciennes sagesses du bien-être, notamment le yoga, l'ayurveda, les plantes médicinales, la médecine traditionnelle chinoise, etc.

Deuxièmement, au lieu des puces et des inserts controversés que les gens associent souvent à tort au biohacking, ce sommet accordera une importance égale ou supérieure aux modifications du mode de vie validées par la recherche et personnalisées dans l'alimentation, la nutrition, les suppléments, les exercices, le jeûne, le sommeil, la méditation, les techniques de respiration, le déstressant, les détoxifiants, etc. En plus, le sommet mettra en évidence les autres techniques de biohacking les plus radicales comme les récents appareils portables et auto-outils quantifiés, les équipements de fitness basés sur l'IA, les systèmes de neurofeedback, la cryothérapie, la thérapie à la lumière rouge, la thérapie par flottaison, les substances nootropiques, les aliments diététiques super spécialisés, etc.

L'événement réunira plus de 20 conférenciers experts, plus de 50 exposants du monde entier, y compris d'anciens systèmes de bien-être et des milliers de participants passionnés par la prise en charge de leur santé.

Le WBHS, Dubaï, a été conçu par les organisateurs comme le lieu de rencontre idéal pour les marques de bien-être, les formateurs, les startups de la santé et d'autres acteurs de l'industrie.

Une autre première du World Biohack Summit serait ses méthodes de billetterie innovantes utilisant les jetons non fongibles NFT, créant une valeur utilitaire au-delà de l'événement et un hébergement virtuel simultané dans le métaverse de Limoverse. Limoverse, basé à Dubaï, est le premier écosystème et métaverse de santé et de bien-être basé sur la blockchain au monde.

*Source: AETOSWire

