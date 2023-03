Déclaration commune des coprésidentes du Comité consultatif spécial sur l'épidémie de surdoses d'opioïdes - Plus récentes données nationales sur les méfaits associés aux substances





OTTAWA, ON, le 27 mars 2023 /CNW/ - Les coprésidentes du Comité consultatif spécial fédéral-provincial-territorial sur l'épidémie de surdoses d'opioïdes, la Dre Theresa Tam, administratrice en chef de la santé publique du Canada, et la Dre Jennifer Russell, médecin-hygiéniste en chef du Nouveau-Brunswick, publient aujourd'hui la déclaration qui suit concernant la parution des plus récentes données de surveillance des méfaits associés aux opioïdes et aux stimulants au Canada entre janvier 2016 et septembre 2022.

Depuis 2016, nous observons au Canada une hausse importante des méfaits associés aux opioïdes, y compris ceux mettant en cause des stimulants ou d'autres substances. La pandémie de COVID-19 a exacerbé ces méfaits, qui continuent d'avoir des effets dévastateurs sur les personnes qui consomment des substances, leurs familles et leurs collectivités dans l'ensemble du Canada.

Même si les méfaits associés aux opioïdes et aux stimulants au Canada demeurent à des niveaux alarmants, les plus récentes données nationales montrent une légère baisse du nombre de décès, d'hospitalisations associés aux opioïdes au cours des trois premiers trimestres de 2022. De janvier à septembre 2022, 5 360 personnes - soit environ 20 personnes par jour - sont décédées par surdose d'opioïdes. Cela représente une baisse de 8 % des décès comparativement à la même période en 2021, quand, en moyenne, il y avait 21 décès par surdose d'opioïdes chaque jour. Les tendances sont similaires pour ce qui est des hospitalisations; entre janvier et septembre 2022, en moyenne 14 personnes par jour ont été hospitalisées pour des intoxications liées aux opioïdes, comparativement à 17 personnes par jour pendant la même période en 2021.

Bien que cette apparente diminution des méfaits associés aux opioïdes et aux stimulants au Canada soit encourageante, il faut faire preuve de prudence dans l'interprétation des données et garder les considérations qui suivent à l'esprit. Premièrement, il s'agit d'un taux de mortalité préliminaire qui est sujet à changement à mesure que les enquêtes sur les décès se terminent et soient rapportés. Deuxièmement, il faut plus de temps et de données pour déterminer si les baisses apparentes se maintiendront dans le temps, et, par le fait même mieux comprendre ce qui pourrait contribuer à ces changements. Enfin, il convient de souligner que les taux de méfaits demeurent très élevés et, dans le cas de la mortalité, nettement supérieurs à ceux des années précédant la pandémie. Beaucoup reste à faire pour résoudre cette crise de santé publique.

Tout comme il l'a fait pour lutter contre la pandémie de COVID-19, le Canada a l'opportunité de faire preuve de leadership sur la scène mondiale en matière de réduction des méfaits associés aux substances. Cela signifie de continuer de faire progresser des efforts exhaustifs, empreints de compassion et fondés sur des données probantes pour réduire les méfaits puis favoriser la santé et le bien-être, tant dans l'immédiat que pour les générations futures.

Faire preuve de leadership, c'est aussi être avant-gardiste, être motivé à trouver des solutions novatrices et évaluer continuellement les progrès afin de créer une base de données probantes mondiales axée sur ce qui fonctionne et le contexte dans lequel ce dernier fonctionne. Le Canada a fait preuve d'un grand leadership en matière d'intervention contre les surdoses, de prévention des décès par surdose, et de prévention des urgences associées aux médicaments et aux drogues. Il accomplit tout cela et il oriente également les clients vers les services sociaux et de santé. Ce leadership s'illustre notamment à travers l'augmentation du nombre de sites de consommation supervisée au pays au cours des dernières années. Les données probantes recueillies des premiers sites (les premiers en leur genre en Amérique du Nord) ont démontré l'efficacité de ces sites. Ce leadership s'illustre aussi par l'élaboration de plus récente d'initiatives dans plusieurs administrations, en matière d'approvisionnement sécurisé et de modèles de prévention communautaire qui abordent une gamme de facteurs de risque et de protection liés aux méfaits associés aux substances.

Comme il en est pour les efforts de santé publique liés à la COVID-19, notre lutte contre les méfaits liés aux substances nécessite toute une série d'actions à tous les paliers de gouvernement. Nous devons poursuivre notre engagement et notre travail avec les personnes disproportionnément touchées par les méfaits associés aux substances et à travailler avec elles pour mieux comprendre les la complexité ainsi que les facteurs aggravants de cette crise de santé publique, orienter les efforts de prévention, de traitement et de réduction des méfaits puis déterminer les meilleures manières de répondre aux différents besoins des personnes qui consomment des médicaments et des drogues.

Nous continuons également d'encourager les familles et amis qui soutiennent leurs proches qui consomment des médicaments et des drogues, ainsi que toutes les autres personnes au Canada, à se renseigner sur les signes d'une surdose, à se munir de naloxone et à reconnaître et contester les attitudes et les paroles stigmatisantes liées à la consommation de substances. Si une personne que vous connaissez ou que vous aimez est aux prises avec une dépendance ou a des questions par rapport à la consommation de substances, le portail Espace mieux-être Canada et d'autres ressources existent pour vous aider.

