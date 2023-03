La BIC engage 277 millions de dollars dans une bioraffinerie et le plus grand électrolyseur au Canada





Nouvelle installation pour convertir plus de 200 000 tonnes par année de déchets en biocarburants et en produits chimiques circulaires

VARENNES, QC, le 27 mars 2023 /CNW/ - La Banque de l'infrastructure du Canada (BIC) a conclu le financement de son premier projet dans le cadre de son initiative pour les carburants à faible teneur en carbone, le captage, l'utilisation et le stockage du carbone et l'hydrogène en soutenant une bioraffinerie et le plus grand électrolyseur du pays.

Aux termes de l'entente, la BIC accordera un prêt de 277 millions de dollars à une coentreprise regroupant Shell, Suncor, Proman et le gouvernement du Québec qui permettra la construction de la plus grande bioraffinerie au Canada, grâce à une plateforme technologique développée par Enerkem.

L'installation de 1,2 milliard de dollars, connue sous le nom de Recyclage Carbone Varennes, comprendra un électrolyseur qui fournira de l'hydrogène et de l'oxygène propres afin de convertir plus de 200?000 tonnes de déchets non recyclables et de biomasse résiduelle en biocarburants d'une capacité allant jusqu'à 130 millions de litres par année.

Le projet devrait créer plus de 500 emplois au plus fort de la construction et environ 100 emplois permanents une fois opérationnel.

Le financement de la BIC appuie le leadership du Québec en matière d'énergie renouvelable et d'innovation, ainsi que l'objectif du Canada d'atteindre la carboneutralité d'ici 2050. Le prêt de la BIC vise à fournir un financement à un secteur encore émergent et à fort potentiel.

Le projet utilisera le procédé thermochimique exclusif d'Enerkem. L'installation de recyclage du carbone devrait réduire les émissions de gaz à effet de serre de plus de 170?000 tonnes par année et de 4,25 millions de tonnes pendant la durée de vie de 25 ans du projet. La réduction annuelle équivaut à retirer 50?000 véhicules à passagers de la circulation.

Citations :

La Banque de l'infrastructure du Canada est heureuse d'avoir agi rapidement dans le cadre de son mandat élargi pour appuyer les efforts de transformation visant à accélérer la transition du Canada vers une économie à faibles émissions de carbone. La conversion des déchets et de la biomasse résiduelle en hydrogène propre est le plus récent effort de la BIC pour aider le pays à atteindre la carboneutralité d'ici 2050 et représente son premier investissement dans les carburants à faible teneur en carbone.

Ehren Cory, président-directeur général, Banque de l'infrastructure du Canada

C'est la plus grande bioraffinerie du Canada qui va ouvrir ses portes, à Varennes, avec l'aide d'un prêt accordé par la Banque d'infrastructure du Canada. En soutenant l'innovation qui se fait chez nous, la Banque d'infrastructure du Canada donne plus d'outils au Canada pour continuer la lutte contre les changements climatiques, crée de bons emplois et génère de la richesse, ici au Québec.

L'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien et Lieutenant du Québec, au nom de l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités

Les carburants propres sont un élément essentiel de la gamme des technologies propres dans un monde carboneutre. Même si l'électrification sera une voie choisie dans certains secteurs, les carburants propres joueront également un rôle très important à l'avenir. Des projets comme celui-ci accéléreront des travaux importants pour aider le Canada à atteindre ses ambitieux objectifs environnementaux et économiques. Je suis heureux de continuer à travailler avec la Banque de l'infrastructure du Canada et des partenaires du secteur privé pour produire l'hydrogène propre dont le monde a besoin.

L'honorable Jonathan Wilkinson, ministre des Ressources naturelles

Nous sommes heureux que la Banque de l'infrastructure du Canada ait accepté de soutenir Recyclage Carbone Varennes et ait tracé la voie à suivre pour cet important projet. La transition vers un système énergétique à plus faible teneur en carbone nécessite une collaboration qui réunit la technologie, l'expertise et les gouvernements avec l'industrie pour que la société puisse réaliser ses ambitions climatiques.

Andrew Murfin, directeur général, Nouveaux carburants, Shell

Suncor est fière d'être un partenaire de Recyclage Carbone Varennes, un projet qui détournera les déchets non recyclables des sites d'enfouissement et les transformera en méthanol renouvelable qui sera utilisé dans le transport maritime et la production de plastiques circulaires. Nous apprécions sincèrement le soutien financier des gouvernements canadien et québécois, qui permettra à ce projet de devenir l'un des plus grands producteurs de méthanol renouvelable au monde.

Mark Townley, vice-président principal, Approvisionnement, commerce et optimisation, Suncor

Proman est heureuse de mettre son expérience en matière de mise en marché, logistique et exploitation au service de Recyclage Carbone Varennes. Nous avons hâte de travailler avec tous les partenaires du projet pour faire un grand succès de cette usine innovante de transformation de déchets en carburants à faible teneur en carbone, contribuant ainsi à l'atteinte des objectifs mondiaux en matière de durabilité.

David Cassidy, PDG, Proman

Nous sommes heureux de l'appui de la BIC à Recyclage Carbone Varennes qui combine maintenant l'électrolyseur et la bioraffinerie en un seul projet. La participation de la BIC permet la réalisation de ce projet unique en son genre, entièrement commercial, basé sur la plateforme technologique de transformation des déchets en méthanol d'Enerkem. Cela envoie un message fort aux investisseurs ainsi qu'aux secteurs des biocarburants et des produits chimiques circulaires.

Dominique Boies, chef de la direction, Enerkem

Faits en bref

La BIC effectue son premier investissement dans les carburants à faible teneur en carbone après avoir vu son mandat élargi dans le budget de 2022 pour inclure la production de carburants propres, le captage, l'utilisation et le stockage du carbone et la production d'hydrogène, dans le cadre de ses secteurs d'investissement existants en matière d'énergie propre et d'infrastructures vertes.

La construction a déjà commencé et la production commerciale devrait débuter en 2025.

L'investissement attirera 44 % de fonds du secteur privé, qui pourraient atteindre 50 % si une phase subséquente est réalisée.

La BIC cherche à financer jusqu'à 5 milliards de dollars dans des projets d'infrastructure verte qui sont dans l'intérêt public et qui soutiennent la croissance économique durable du Canada .

cherche à financer jusqu'à 5 milliards de dollars dans des projets d'infrastructure verte qui sont dans l'intérêt public et qui soutiennent la croissance économique durable du . Le projet a été approuvé par le conseil d'administration de la BIC .

