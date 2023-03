Au fil du temps, une initiative de l'Ordre des psychologues du Québec pour contrer la maltraitance psychologique envers les personnes âgées





MONTRÉAL, le 27 mars 2023 /CNW/ - L'Ordre des psychologues du Québec lance aujourd'hui Au fil du temps, une importante plateforme visant à informer la population quant au vieillissement du cerveau et aux comportements à adopter pour agir avec bienveillance à l'égard des personnes âgées. En plus de textes informatifs, ce site Web intègre une série de capsules vidéo et de balados animés par la Dre Christine Grou, psychologue, neuropsychologue et présidente de l'Ordre. Cette initiative vise à contrer la maltraitance psychologique envers les personnes âgées, une forme de maltraitance insidieuse, qui reflète souvent une méconnaissance importante du fonctionnement du cerveau et de l'affectivité des personnes âgées.

« Le vieillissement, c'est un passage obligé de la vie, et pourtant, très peu de personnes savent comment ces changements-là les transformeront et influenceront le cours de leur vie et celui de leurs proches », constate la présidente de l'Ordre, la Dre Christine Grou. « Malheureusement, on observe souvent des comportements maladroits de la part de personnes qui accompagnent ou qui travaillent auprès de personnes âgées. Ces personnes ne sont pas mal intentionnées, elles manquent d'informations pour adopter des comportements adéquats à l'endroit des aînés », ajoute-t-elle. En plus de traiter des enjeux propres au vieillissement du cerveau, le projet Au fil du temps aborde des réalités vécues par les proches aidants et vise à outiller ceux-ci grâce aux conseils de psychologues et de neuropsychologues experts du vieillissement.

Cinq thèmes principaux sont abordés sur ce site :

1) Le vieillissement du cerveau

Quels sont les changements normaux découlant du vieillissement ? Comment mieux préserver la santé de son cerveau ? La neuropsychologue Dre Isabelle Rouleau en discute avec Jean Bernaquèz, un nonagénaire marathonien qui nous dévoile les secrets de sa santé cognitive.

2) Les troubles neurocognitifs (TNC)

Ce chapitre explique en quoi consistent les TNC, au-delà de l'Alzheimer, et les signes qui devraient nous alerter. La Dre Karen Debas, neuropsychologue, nous explique également comment mieux accompagner une personne vivant avec un TNC.

3) Comment aider ?

Apprendre qu'un proche est atteint d'un TNC est très déstabilisant, et on ne sait pas toujours comment agir pour l'épauler. La Dre Laurence Villeneuve, psychologue, et la directrice de la Maison Carpe Diem, Nicole Poirier, échangent sur les bonnes pratiques pour mieux intervenir auprès des personnes vieillissantes.

4) Quitter sa maison

Quitter son foyer engendre son lot d'enjeux et de deuils. La psychologue Catherine Pinhas Mulcair aborde les défis liés au changement de domicile avec France Moreau, proche aidante, qui a longtemps pris soin de sa mère avant qu'elle entre en maison d'hébergement.

5) Prendre soin de soi

Facile à dire, mais pas facile à faire ! Le rôle du proche aidant implique indéniablement un dévouement, un don de soi envers la personne aidée. Mais il faut prendre soin de soi pour pouvoir soigner l'autre. Deux proches aidantes, Suzanne Bouilly et Marie Martel, partagent leurs stratégies pour prendre soin d'elles-mêmes.

Pour consulter le site : https://aufildutemps.quebec

Pour visionner les vidéos : https://www.youtube.com/playlist?list=PLs9jJTJQk1GkWGRUgHgfHtLLjnbwVaLAV

Les épisodes des balados sont aussi disponibles sur Spotify et Balado Québec, Apple ID, IHeartRadio et Google Podcast.

Ce projet évolutif sur cinq ans est soutenu par le ministère de la Santé et des Services sociaux dans le cadre de la réalisation d'une mesure du Plan d'action gouvernemental pour les personnes proches aidantes 2021-2026.

