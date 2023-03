Lancement du GWM TANK500 HEV en Thaïlande et ouverture de la première prévente mondiale





BAODING (Chine), le 24 mars 2023 /CNW/ - Le 21 mars, GWM a tenu une conférence de presse au 44e Salon international de l'automobile de Bangkok pour annoncer la prévente du GWM TANK500 HEV, qui a attiré l'attention des médias et des participants sur place.

«?Le GWM TANK500 HEV signifie un nouveau chapitre pour l'industrie des véhicules à énergie nouvelle en Thaïlande. Il facilitera les déplacements des utilisateurs, et nous souhaitons également en vivre l'expérience puissante?», a déclaré Wongautocar, un célèbre média local.

Le GWM TANK500 HEV hérite d'une capacité hors route de premier ordre, d'une expérience de confort exceptionnel et de fonctions intelligentes de pointe. Le modèle répondra aux divers besoins des consommateurs automobiles, tant les conducteurs que les passagers.

Le modèle est basé sur l'architecture super hybride de la marque GWM TANK. L'architecture, qui intègre des moteurs, différents modes de verrouillage et un système à quatre roues motrices avec couple sur demande, présente des avantages distinctifs, comme une performance élevée, une faible consommation de carburant et une capacité hors route intelligente. Ils peuvent aider les consommateurs à se sortir de divers problèmes dans des conditions routières difficiles, notamment les côtes, les franchissements et les terrains boueux.

Le GWM TANK500 HEV met l'accent sur la création d'une expérience luxueuse et confortable pour les consommateurs. Les détails de la conception intérieure donnent une touche luxueuse. Cela comprend l'écran de commande central intelligent de grande taille, l'écran d'affichage numérique pour les données routières et les sièges en cuir. Le modèle adopte une suspension avant à double triangulation et une suspension arrière multibras, ce qui lui permet d'offrir une expérience confortable aux consommateurs dans divers scénarios, comme les déplacements urbains et hors route.

Un autre point saillant du modèle est son intelligence. Le GWM TANK500 HEV, lancé sur le marché thaïlandais cette fois-ci, est équipé d'un système intelligent de guidage routier avancé, intégrant différents modes de verrouillage à commande électrique avant et arrière, TANK Turn, une détection de la profondeur d'immersion, un régulateur de vitesse hors route et une carrosserie transparente, qui peut aider les conducteurs à saisir rapidement les conditions routières en déterminant les circonstances environnantes à l'aide de caméras, ce qui accroît la sécurité routière.

Lors de la conférence de presse, la marque GWM TANK a été officiellement lancée sur le marché thaïlandais. GWM TANK, positionnée mondialement en tant que «?marque de VUS hors route haut de gamme?», a pour objectif de créer une nouvelle catégorie de produits qui répond aux différents modes de vie des consommateurs mondiaux avec la marque «?Rugged, Distinctive and Free?» (robustesse, distinction et liberté).

GWM TANK a été lancée dans plusieurs marchés mondiaux, comme le Moyen-Orient et l'Australie, et a été reconnue par les médias et les utilisateurs locaux. Faire ses débuts en Thaïlande est l'une des étapes importantes franchies par GWM TANK pour se tailler une place sur le marché mondial. Dans un proche avenir, GWM TANK pénétrera également d'autres marchés dans les pays de l'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est (ANASE).

GWM TANK, établie en 2021, a vendu plus de 200?000 unités dans le monde depuis. Il fera appel à des technologies de pointe pour créer un portefeuille plus diversifié et offrir aux consommateurs du monde entier une expérience intelligente, sûre et fiable liée aux véhicules à énergie nouvelle pour les déplacements hors route.

