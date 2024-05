Porter Airlines atterrit à Saskatoon pour la première fois





Porter Airlines inaugure son nouveau service quotidien de vols aller-retour entre l'aéroport international Pearson de Toronto (YYZ) et l'aéroport international de Saskatoon (YXE).

Grâce à ce nouveau service, la compagnie aérienne dessert les 10 provinces canadiennes pour la première fois depuis ses débuts. Les passagers profiteront de prix concurrentiels et d'une norme de service en classe économique inégalée par les autres compagnies aériennes en Amérique du Nord.

L'horaire des vols est le suivant :

Itinéraire Départ Arrivée Aéroport Pearson de Toronto ? Saskatoon 14 h 30 16 h 04 Saskatoon ? Aéroport Pearson de Toronto 16 h 55 22 h 09

Toutes les heures sont locales.

Les passagers pourront mettre le cap sur l'Est du Canada en prenant un vol de correspondance depuis l'aéroport Pearson de Toronto, notamment vers Halifax, Montréal, Ottawa et St. John's.

Les vols entre l'aéroport Pearson de Toronto et Saskatoon sont assurés par un aéronef Embraer E195-E2 à la fine pointe de la technologie. L'appareil est doté de 132 sièges disposés selon une configuration deux par deux. Porter est la seule compagnie aérienne à garantir l'absence de sièges du milieu pour cet itinéraire. Tous les passagers tireront parti du service à bord exceptionnel de Porter, qui comprend une connexion Wi-Fi gratuite et rapide, des collations de qualité supérieure et de la bière et du vin servis gratuitement dans de vrais verres.

Les passagers qui choisissent le tarif tout inclus PorterRéserve ont droit à un enregistrement prioritaire, à des billets flexibles, à des sièges avec plus d'espace pour les jambes, à des cocktails prémélangés de qualité supérieure et à des repas frais et sains, qui sont toutefois offerts à la carte à l'achat d'un billet PorterClassique.

Visitez le site flyporter.com pour consulter les horaires détaillés.

Citations

« Saskatoon est une destination importante pour l'expansion du réseau de Porter au Canada. Notre présence dans les 10 provinces canadiennes est un point tournant et permet une connectivité accrue entre l'est et l'ouest. Les voyageurs d'affaires et les touristes qui empruntent cet itinéraire peuvent maintenant faire l'expérience de l'hospitalité légendaire de Porter. »

- Kevin Jackson, président de Porter Airlines

« C'est avec plaisir que l'aéroport YXE de Saskatoon accueille Porter Airlines dans sa ville et province. Porter améliorera la connectivité de notre communauté qui transite par l'aéroport Pearson de Toronto, ouvrant ainsi la voie à de nombreux autres marchés à guichet unique dans l'Est du Canada, aux États-Unis et au-delà par l'entremise de partenaires à code multiple. Nous sommes ravis que le service exceptionnel de Porter soit offert pour la première fois en Saskatchewan et qu'il relie notre ville et notre province au reste du monde. »

- Stephen Maybury, président-directeur général, Aéroport YXE de Saskatoon

À propos de Porter Airlines

Depuis 2006, Porter Airlines améliore l'expérience en classe économique pour chaque passager en s'assurant d'offrir un accueil chaleureux misant sur le style, l'attention et le charme. Sa flotte d'aéronefs Embraer E195-E2 et De Havilland Dash 8-400 dessert un vaste réseau de destinations nord-américaines depuis l'Est du Canada. Porter est une compagnie aérienne officielle 4 étoiles dans le Classement mondial des compagnies aériennesMD. Visitez www.flyporter.com ou suivez @porterairlines sur Instagram, Facebook et Twitter.

16 mai 2024 à 10:55

