Green Street célèbre son 15e anniversaire à Londres avec Heard on the Thames Redux et rappelle les étapes clés de son développement immobilier commercial paneuropéen





LONDRES, 24 mars 2023 /PRNewswire/ -- Green Street , le principal fournisseur de renseignements sur l'immobilier commercial, a célébré le 15e anniversaire de son bureau de Londres avec la publication en 2023 du rapport de recherche Heard on the Thames. La société réfléchit également à la façon dont ses renseignements sur les marchés immobiliers commerciaux publics et privés ont évolué et développés pour mieux servir les participants au marché européen.

Heard on the Thames explore sur une base trimestrielle les sujets immobiliers les plus importants de la région paneuropéenne. De retour après une pause de plus de sept ans, le rapport fournit des commentaires stimulants sur une variété de questions pour les investisseurs immobiliers publics et privés, les prêteurs, les banquiers et d'autres participants de l'industrie. Dans le rapport « European Soul Searching » de mars 2023, Peter Papadakos, directeur général de Green Street et responsable de la recherche européenne, examine la trajectoire du secteur européen des SIIC depuis 2008.

« Le marché immobilier européen et notre société ont évolué de façon significative au cours des 15 dernières années, a déclaré Jeffry Stuek Jr, PDG de Green Street. Bien que nous nous concentrions initialement sur le marché public européen, nous avons rapidement fait croître notre investissement dans une gamme de produits et de services leader du secteur privé, afin d'aider nos clients à optimiser leurs stratégies d'investissement et à maximiser les rendements. »

Alors que la demande de renseignements sur le marché immobilier privé s'accélérait ces dernières années, Green Street a réagi en adoptant les mesures stratégiques suivantes :

Le site londonien occupe désormais deux étages au 25 Maddox St. à Londres. C'est depuis ces bureaux que Green Street entend fournir des produits et services toujours plus pertinents à la communauté européenne de l'investissement immobilier. Pour lire Heard on the Thames, contactez Green Street .

À propos de Green Street

Green Street est le principal fournisseur de services de recherches, d'informations, de données, d'analyses et de conseil dans le domaine de l'immobilier commercial aux États-Unis et en Europe. Depuis plus de 35 ans, Green Street fournit des renseignements exclusifs et des données fiables sur les marchés immobiliers publics et privés, aidant ainsi les investisseurs, les banques, les prêteurs et autres acteurs du secteur à optimiser leurs investissements et leurs décisions stratégiques. La société fournit des informations exclusives sur le marché, des renseignements étayés et des analyses prédictives par le biais d'une plateforme SaaS. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.greenstreet.com .

