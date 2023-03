FitXR étend son offre de fitness en réalité virtuelle à PICO





FitXR continue d'étendre sa très populaire offre de fitness en réalité virtuelle (RV) aux marchés du Royaume-Uni, de l'UE et d'Asie en l'intégrant aux casques PICO RV bien connus. Le lancement de FitXR sur PICO confirme l'engagement de FitXR de rendre le fitness RV accessible à tous, indépendamment de la préférence de l'utilisateur en matière de choix du matériel. L'attirance du marché de masse pour la réalité virtuelle ne cesse de croître, ce qui stimule l'intérêt des développeurs de matériel, l'innovation et le choix des consommateurs et, par ricochet, la désirabilité des offres multiplateformes comme FitXR.

En janvier 2023, FitXR a lancé deux nouvelles offres de studio : Sculpt et Combat, pour enrichir sa gamme d'offres déjà robuste qui comprend les options HIIT (pour High Intensity Interval Training, ou entraînement à haute intensité d'intervalles), Dance et Box. Le lancement de Sculpt (entraînements inspirés de la barre, du pilates et de la musculation isométrique) et Combat (entraînements inspirés du karaté, du muay-thaï et du taekwondo) soutient l'engagement permanent de FitXR de fournir la plus grande diversité d'expériences d'entraînement actuellement disponibles dans le métavers.

En apportant son expérience de fitness virtuel à domicile aux casques PICO, FitXR atteint désormais de nouveaux publics. À partir d'aujourd'hui, les utilisateurs qui téléchargent FitXR sur leur casque PICO 4 ou PICO Neo Link 3 bénéficient d'un abonnement gratuit de 30 jours ; cette offre est valable jusqu'au 30 avril.

« Ce lancement sur PICO est une étape déterminante pour FitXR, a déclaré Sam Cole, PDG et co-fondateur de FitXR. Nous proposons déjà une expérience de fitness exceptionnelle et très variée et, en l'étendant au nouveau casque PICO, nous poursuivons notre objectif de l'offrir à chaque personne, dans chaque foyer, dans toutes les zones géographiques et sur n'importe quel dispositif matériel. Cette extension renforce également notre position de leader mondial des applications de Fitness RV utilisées par des membres dans le monde entier. »

« Pour PICO, le lancement de FitXR sur notre plateforme en tant qu'application sur abonnement met en évidence notre détermination à offrir la plus grande diversité d'expériences de fitness personnalisables et de haute qualité », a déclaré Peter Li, responsable Partenariats de jeu chez PICO. »

Le lancement de FitXR sur PICO est également révélateur de la volonté accrue de combiner la technologie et le jeu pour proposer aux utilisateurs une expérience de fitness optimale. Sur FitXR, les utilisateurs ont accès à différents studios de fitness dont ils peuvent personnaliser les expériences pour atteindre leurs objectifs. Chaque fois qu'un membre entre dans l'application, il peut choisir exactement comment il souhaite s'entraîner : type de studio, genre de musique, niveau d'intensité et/ou durée ; ensuite, il choisit l'un des nombreux environnements d'entraînement 3D entièrement immersifs. Les membres peuvent s'entraîner dans Dance ou Box sur le toit d'un immeuble de centre-ville, suivre des cours Sculpt en bord de mer ou se battre et se défendre dans une arène de combat extérieure inspirée des arts martiaux, tout en frappant des boules de feu volantes, en gagnant des points et en poursuivant leur parcours de victoires consécutives.

« Nous n'oublions jamais d'apporter du plaisir. Le plaisir compte tout autant que les résultats, a déclaré Lisa Raggiri, directrice du marketing chez FitXR. Bien sûr, tous nos cours sont chorégraphiés par des moniteurs de fitness qualifiés afin de garantir des résultats ; mais nous sommes également convaincus qu'il faut tirer parti de la nature immersive unique de la réalité virtuelle pour offrir de l'évasion et de l'amusement. Nous savons qu'en plongeant dans une séance d'entraînement totalement immersive, nos membres éprouvent davantage de plaisir, améliorent leur cohérence sportive et constatent de vrais résultats. »

Et pour offrir encore plus de variété, plus de personnalisation, plus de ludification et plus d'environnements 3D, FitXR lance son premier programme d'entraînement Box créé en partenariat avec la championne olympique de boxe Nicola Adams.

Nicola Adams a déclaré : « J'ai tellement hâte de pouvoir enfin partager le travail réalisé en étroite collaboration avec FitXR pour élaborer Box Like a Pro, ce nouveau programme pour commencer à boxer ! Décomposé en différentes étapes, il permet d'approfondir progressivement les principes de la boxe. Le programme s'adresse à tout le monde, que vous cherchiez à travailler pour acquérir la position parfaite ou à affiner votre uppercut. Quel que soit leur niveau, avec Box Like a Pro les boxeurs débutants et intermédiaires acquerront les bases et les compétences techniques nécessaires pour se former et réussir. J'ai moi-même commencé la boxe très jeune et cela a été essentiel pour renforcer ma confiance en moi ; j'espère qu'après avoir suivi ce programme les utilisateurs le quitteront en se sentant plus forts et plus énergiques, à la fois mentalement et physiquement. J'espère inciter les gens à devenir plus actifs, à adopter et conserver un mode de vie sain et à montrer que travailler sa forme physique peut être amusant ! Comme j'adore le gaming, j'apprécie énormément de pouvoir l'associer au fitness grâce à FitXR. Mon association avec FitXR, qui a fait des progrès considérables et décisifs pour améliorer le fitness et le rendre plus inclusif, a été une expérience très inspirante pour moi. »

À propos de FitXR :

FitXR fusionne la réalité virtuelle immersive avec des exercices complets d'entraînement du corps conçus par les meilleurs experts en fitness. FitXR, déterminée à rendre le fitness plus amusant et plus accessible à tous, propose des cours dans cinq différents studios d'entraînement : Box, Dance, HIIT, Sculpt et Combat. Dans un cadre multijoueur très attrayant, FitXR propose des classes, des environnements et de la musique constamment renouvelés. FitXR est disponible sur Meta Quest 2.

À propos de PICO :

Fondée en mars 2015, PICO est une société de réalité virtuelle (RV) de premier plan dotée de capacités d'innovation et de R&D indépendantes. L'entreprise est axée sur la technologie RV tout-en-un. PICO, qui s'est donné pour mission de créer des liens, de rendre la vie plus riche et de libérer l'infini, se consacre à la construction d'une plateforme XR intégrée inspirante pour la communauté et qui renforce les capacités des développeurs, des créateurs et des entreprises. Pour plus d'informations, rendez-vous sur picoxr.com ou business.picoxr.com

