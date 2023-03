Amogy obtient un financement de série B-1 de 139 millions de dollars, qui rapproche le secteur des transports de l'énergie propre





Ce financement permettra de commercialiser la technologie innovante de conversion de l'ammoniac en énergie de la société

Cet investissement mené par SK Innovation a été rejoint parTemasek, Korea Zinc, Aramco Ventures, AP Ventures, MOL PLUS, Yanmar, Zeon Ventures et DCVC

BROOKLYN, New York, 23 mars 2023 /PRNewswire/ -- Amogy Inc , pionnier des solutions de production d'électricité à l'ammoniac sans émissions et à forte densité énergétique, a annoncé aujourd'hui une levée de fonds de 139 millions de dollars de série B-1. Ce tour de financement a été mené par SK Innovation , et a été rejoint par d'autres investisseurs internationaux, dont Temasek, Korea Zinc, Aramco Ventures, AP Ventures, MOL PLUS, Yanmar Ventures, Zeon Ventures et DCVC. Ce financement permettra à Amogy de poursuivre le développement de son infrastructure afin de soutenir la commercialisation, de lancer la fabrication de sa technologie innovante de conversion de l'ammoniac en énergie et de mettre son premier produit sur le marché en 2024.

« Nous partons du principe que notre technologie va changer le monde, a déclaré Seonghoon Woo , PDG d'Amogy. En 2021, les émissions de CO2 provenant des transports aux États-Unis s'élevaient à 1,7 milliard de tonnes, soit les plus importantes de tous les secteurs de l'économie . Ce financement nous aidera à mener à bien notre mission, qui est de tracer la voie vers l'objectif de zéro émissions nettes en 2050, et à rendre le monde plus durable. Nous remercions vivement les investisseurs qui soutiennent notre mission audacieuse, et nous sommes déterminés à introduire notre technologie sur le marché. »

La technologie très efficace d'Amogy de transformation de l'ammoniac en électricité alimente en ammoniac liquide ses modules de craquage intégrés dans un système hybride de piles à combustible, qui alimente des moteurs électriques pour des transports sans émissions de carbone, y compris le transport maritime. Amogy prévoir de présenter son remorqueur alimenté à l'ammoniac et sans émissions à la fin de l'année 2023. Ce remorqueur est trois fois plus grand que le système qui a été testé sur le camion semi-remorque alimenté à l'ammoniac d'Amogy plus tôt cette année. Une fois que le remorqueur aura navigué avec succès en 2023 dans le nord de l'État de New York, Amogy a l'intention de présenter sa première offre commerciale en 2024 et bien plus.

« La technologie d'Amogy représente une avancée majeure dans l'utilisation de l'ammoniac comme carburant, et nous pensons qu'elle révolutionnera non seulement le secteur maritime, mais également l'ensemble du secteur des transports, a ajouté Jun Kim, vice-président et PDG de SK Innovation. Nous voulons nous assurer qu'Amogy dispose des ressources nécessaires pour faire du transport maritime sans émissions une réalité. »

Pour en savoir plus sur Amogy et sur l'avenir de la société grâce à ce financement, veuillez regarder cette vidéo .

À propos d'Amogy

Amogy propose des solutions d'énergie à haute densité énergétique, sans émissions et basées sur l'ammoniac, afin de décarboniser les transports pour un avenir durable. Fondée en 2020 par quatre anciens doctorants du MIT partageant la même vision, Amogy vise à permettre la décarbonisation du secteur des transports lourds, accélérant ainsi la transition mondiale vers l'objectif de zéro émissions nettes en 2050. La société compte parmi ses investisseurs le Climate Pledge Fund d'Amazon, AP Ventures, SK, Aramco Ventures et DCVC. À ce jour, le système énergétique évolutif d'Amogy, alimenté à l'ammoniac et sans émissions, a été testé avec succès sur un drone, un tracteur lourd et un semi-remorque. Pour en savoir plus : www.amogy.co

Demandes de renseignements des médias :

[email protected]

