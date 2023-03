Le Groupe Banque TD s'appuie sur son engagement envers Financial Data Exchange





Franklin Garrigues, vice-président, Écosystèmes externes, nommé au conseil d'administration de Financial Data Exchange à titre de coprésident, Institutions financières

TORONTO and CHERRY HILL. N.J., le 23 mars 2023 /CNW/ - Le Groupe Banque TD (TD) renforce son engagement envers l'écosystème des services bancaires ouverts en Amérique du Nord en élargissant son rôle au sein de Financial Data Exchange (FDX). Franklin Garrigues, vice-président, Écosystèmes externes à la TD, a été élu au conseil d'administration de FDX à titre de coprésident des institutions financières, avec Steven Smith, chef de l'engagement pour les services bancaires ouverts à l'échelle mondiale de Mastercard.

« Notre travail à la TD consiste à mettre nos clients au coeur de chaque expérience, ce qui signifie notamment qu'il faut leur offrir des façons sécuritaires, transparentes et conviviales de gérer leurs finances en ligne, a déclaré Franklin. FDX est un forum clé qui a rassemblé les banques, les technologies financières et les agrégateurs autour d'un dialogue axé sur le client. Cette nomination est une excellente occasion de poursuivre ce travail important et j'ai hâte de collaborer avec le conseil d'administration de FDX afin de continuer à soutenir la transition du marché vers les services bancaires ouverts. »

FDX est un organisme à but non lucratif de normalisation du secteur qui exerce ses activités en Amérique du Nord et qui établit des normes d'accès sécurisé aux données financières autorisées par les utilisateurs. Le poste de coprésident est habituellement occupé par une institution financière de premier plan et était auparavant occupé par Paul LaRusso de JPMorgan Chase.

« Franklin a joué un rôle essentiel dans la venue de FDX au Canada, et nous sommes ravis de l'accueillir au conseil d'administration à titre de coprésident des institutions financières pour continuer à aider les clients à tirer le maximum de leurs données financières, a déclaré le directeur général de FDX, Don Cardinal. Franklin et la TD ont été de solides champions de la transformation du secteur financier que FDX dirige depuis notre création. »

Un leader dans le marché des services bancaires ouverts

La TD a continuellement investi dans des occasions d'aider ses clients à prendre le contrôle de leurs données financières. En voici quelques exemples :

En 2020, la TD a conclu des ententes d'accès aux données nord-américaines avec Finicity (qui offre maintenant des services bancaires ouverts pour Mastercard) et Intuit, ce qui a jeté les bases pour que la TD passe au partage de données avec le consentement des clients au moyen de l'interface de programmation d'applications (API).

En 2021, TD Bank (États-Unis) s'est jointe au réseau de données Akoya pour permettre aux clients des États- Unis de partager leurs données avec des sociétés de technologie financière et des agrégateurs. L'intégration de l'infrastructure des services bancaires ouverts de TD Bank au réseau de données Akoya, combinée à d'autres intégrations d'agrégation des données, vise à éliminer le besoin pour les clients de partager leurs renseignements bancaires, plus précisément leur nom d'utilisateur et leur mot de passe, avec des tiers.

La TD a également récemment conclu une entente d'accès aux données nord-américaine avec Envestnet/Yodlee qui permet aux clients de la TD de communiquer et d'envoyer leurs renseignements financiers de façon plus fiable et efficace à des applications tierces, ce qui élimine le besoin pour les clients de partager leur nom d'utilisateur ou leur mot de passe bancaire.

« Nous savons que nos clients choisissent plus que jamais d'interagir avec nous par les canaux numériques et nous nous efforçons de répondre à leurs besoins, peu importe comment ils choisissent d'effectuer leurs opérations bancaires, a déclaré Rizwan Khalfan, chef, Numérique et Paiements, Groupe Banque TD. FDX est un moteur clé des services bancaires ouverts en Amérique du Nord et nous sommes fiers de travailler avec eux alors que nous développons l'inclusion financière pour l'avenir de nos clients. »

Nous faisons cette annonce dans le cadre de la Journée de la technologie de la TD, qui célèbre annuellement les réalisations uniques de la Banque en matière d'innovation, de modernisation et de technologie. Le thème de cette année est l'innovation inclusive; il souligne la façon dont la TD met en oeuvre des technologies et des innovations pour favoriser l'inclusion au profit de nos collègues, de notre clientèle et de nos collectivités.

À propos du Groupe Banque TD

La Banque Toronto-Dominion et ses filiales sont désignées collectivement par l'appellation Groupe Banque TD (la « TD » ou la « Banque »). La TD est la cinquième banque en importance en Amérique du Nord en fonction de son actif et elle offre ses services à plus de 27 millions de clients. Ces services sont regroupés dans quatre principaux secteurs qui exercent leurs activités dans plusieurs centres financiers dans le monde : Services bancaires personnels et commerciaux au Canada, y compris TD Canada Trust et Financement auto TD Canada; Services de détail aux États-Unis, y compris TD BankMD, America's Most Convenient BankMD, Financement auto TD aux États-Unis, Gestion de patrimoine TD aux États-Unis et une participation dans The Charles Schwab Corporation; Gestion de patrimoine et Assurance, y compris Gestion de patrimoine TD au Canada, Placements directs TD et TD Assurance; et Services bancaires de gros, y compris Valeurs Mobilières TD. En outre, la TD figure parmi les principales sociétés de services financiers en ligne du monde, avec plus de 15 millions de clients actifs du service en ligne et du service mobile. Au 31 janvier 2023, les actifs de la TD totalisaient 1,9 billion de dollars. La Banque Toronto-Dominion est inscrite à la Bourse de Toronto et à la Bourse de New York sous le symbole « TD ».

À propos de Financial Data Exchange

Financial Data Exchange, LLC est un organisme à but non lucratif qui exerce ses activités aux États-Unis et au Canada et qui se consacre à unifier le secteur financier autour d'une norme commune, interopérable et sans redevances pour assurer un accès sécuritaire et pratique aux données financières des consommateurs et des entreprises. FDX aide les utilisateurs grâce à son engagement à l'égard du développement, de la croissance et de l'adoption à l'échelle du secteur de l'interface de programmation d'applications de FDX, conformément aux principes de contrôle, d'accès, de transparence, de traçabilité et de sécurité. L'adhésion est ouverte aux institutions financières, aux sociétés de technologie financière, aux agrégateurs de données financières, aux groupes de défense des consommateurs, aux réseaux de paiement et à d'autres intervenants du secteur. FDX est une filiale indépendante du Centre d'analyse et de partage d'informations sur les services financiers (FS-ISAC). Pour en savoir plus et pour devenir membre, visitez financialdataexchange.org.

