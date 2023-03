Avis public - Santé Canada met la population en garde contre des produits d'entraînement non autorisés saisis chez Lethbridge Supplements and Vitamins parce qu'ils présentent des risques graves pour la santé.





OTTAWA, ON, le 22 mars 2023 /CNW/ - Santé Canada indique que les produits énumérés ci-dessous peuvent présenter de graves risques pour la santé. Pour en savoir plus, y compris ce que les Canadiens et les Canadiennes devraient faire, consultez l'avis de sécurité en ligne.

Santé Canada tient à jour une liste de produits de santé non homologués qui présentent de graves risques pour la santé afin que les membres du public puissent facilement reconnaître des produits qu'ils pourraient s'être procurés et prendre les mesures qui conviennent. Nous vous invitons à consulter régulièrement cette liste pour obtenir des renseignements à jour.

Produits de santé non homologués Produit Risques identifiés Entreprise Mesure prise 5150 Stim Crazy Pre Workout Étiquette indique la présence de rauvolfia (yohimbine) Lethbridge Supplements and Vitamins #2 1406, 3e Avenue S Lethbridge, Alberta Produit saisi au point de vente au détail Suppléments Iron Brothers Thermo Burn Étiquette indique la présence de yohimbine Lethbridge Supplements and Vitamins #2 1406, 3e Avenue S Lethbridge, Alberta Produit saisi au point de vente au détail Killer Labz Stim Reaper - Orange Mangue Étiquette indique la présence de la rauwolscine (extrait de rauwolfia vomitoria)

(la rauwolscine est également connue sous le nom de yohimbine). Lethbridge Supplements and Vitamins #2 1406, 3e Avenue S Lethbridge, Alberta Produit saisi au point de vente au détail Killer Labz Stim Reaper - Furious Punch Étiquette indique la présence de la rauwolscine (extrait de rauwolfia vomitoria)

(la rauwolscine est également connue sous le nom de yohimbine). Lethbridge Supplements and Vitamins #2 1406, 3e Avenue S Lethbridge, Alberta Produit saisi au point de vente au détail Killer Labz Stim Reaper - American Pop Étiquette indique la présence de la rauwolscine (extrait de rauwolfia vomitoria)

(la rauwolscine est également connue sous le nom de yohimbine). Lethbridge Supplements and Vitamins #2 1406, 3e Avenue S Lethbridge, Alberta Produit saisi au point de vente au détail Killer Labz Stim Reaper - Framboise bleue Étiquette indique la présence de la rauwolscine (extrait de rauwolfia vomitoria)

(la rauwolscine est également connue sous le nom de yohimbine). Lethbridge Supplements and Vitamins #2 1406, 3e Avenue S Lethbridge, Alberta Produit saisi au point de vente au détail Killer Labz Stim Reaper - Melon d'eau Étiquette indique la présence de la rauwolscine (extrait de rauwolfia vomitoria)

(la rauwolscine est également connue sous le nom de yohimbine). Lethbridge Supplements and Vitamins #2 1406, 3e Avenue S Lethbridge, Alberta Produit saisi au point de vente au détail MYO-RAD RAD 140 Testolone Étiquette indique la présence de RAD- 140 testolone Lethbridge Supplements and Vitamins #2 1406, 3e Avenue S Lethbridge, Alberta Produit saisi au point de vente au détail NutriFitt Serum Pre Workout Étiquette indique la présence de rauvolfia et de yohimbine Lethbridge Supplements and Vitamins #2 1406, 3e Avenue S Lethbridge, Alberta Produit saisi au point de vente au détail Predator Labs GW501516 Cardarine Étiquette indique la présence de cardarine (GW501516) Lethbridge Supplements and Vitamins #2 1406, 3e Avenue S Lethbridge, Alberta Produit saisi au point de vente au détail Predator Labs MK-2866 Ostarine Étiquette indique la présence de ostarine (MK 2866) Lethbridge Supplements and Vitamins #2 1406, 3e Avenue S Lethbridge, Alberta Produit saisi au point de vente au détail Predator Labs MK-677 Ibutamoren Étiquette indique la présence d'ibutamoren (MK-667) Lethbridge Supplements and Vitamins #2 1406, 3e Avenue S Lethbridge, Alberta Produit saisi au point de vente au détail Predator Labs YK-11 MYO-X Étiquette indique la présence de Labelled to contain myostine (YK-11) Lethbridge Supplements and Vitamins #2 1406, 3e Avenue S Lethbridge, Alberta Produit saisi au point de vente au détail Proctor Laboratories MK677 Étiquette indique la présence d' i butamoren (MK-667) Lethbridge Supplements and Vitamins #2 1406, 3e Avenue S Lethbridge, Alberta Produit saisi au point de vente au détail Proctor Laboratoriies RAD 140 Étiquette indique la présence de testolone (RAD-140) Lethbridge Supplements and Vitamins #2 1406, 3e Avenue S Lethbridge, Alberta Produit saisi au point de vente au détail Thermal Caffeine Albuterol Yohimbine Étiquette indique la présence de l'albutérol (salbutamol) et de la yohimbine. Lethbridge Supplements and Vitamins #2 1406, 3e Avenue S Lethbridge, Alberta Produit saisi au point de vente au détail Yohimbine HCl Étiquette indique la présence de yohimbine Lethbridge Supplements and Vitamins #2 1406, 3e Avenue S Lethbridge, Alberta Produit saisi au point de vente au détail

Images

Pour voir des photos de ces produits, veuillez consulter l'avis de sécurité en ligne.

