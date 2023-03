Luno annonce des changements aux postes de direction





Luno, portefeuille et bourse de cryptomonnaies de premier rang servant des clients dans 40 pays, a annoncé aujourd'hui une série d'initiatives stratégiques destinées à positionner l'entreprise en vue de sa prochaine phase de croissance. Jusqu'ici cofondateur et directeur général de Luno, Marcus Swanepoel devient président exécutif, tandis que James Lanigan, directeur d'exploitation depuis cinq ans, est promu au poste de directeur général. En qualité de président exécutif, Marcus Swanepoel continuera à travailler en étroite collaboration avec James Lanigan pour guider la vision et la stratégie de Luno, en s'attachant à élargir la base d'investisseurs de Luno dans le but de faciliter la prochaine étape de croissance de l'entreprise.

En prévision de cela, Luno a fait appel à Canaccord Genuity Group dans l'espoir d'attirer de nouveaux investisseurs institutionnels et stratégiques aux côtés de Digital Currency Group (DCG) et in fine de financer le déploiement à grande échelle, soutenir l'expansion, accélérer l'acquisition de nouvelles parts de marché et de préparer l'entreprise à une éventuelle cotation en bourse.

« Cofonder et diriger Luno ces dix dernières années a été le plus grand honneur de ma carrière et je suis impatient d'ouvrir le prochain chapitre de notre histoire pour mettre le pouvoir des cryptos entre les mains de tout un chacun » a déclaré M. Swanepoel. « L'opportunité des cryptos est plus grande que jamais, et James est à la fois un opérateur chevronné et un meneur d'hommes exceptionnel qui maîtrise tous les aspects de la gestion d'une entreprise de technologie financière véritablement mondiale. Je n'ai pas l'ombre d'un doute que James continuera à renforcer le lien de confiance avec nos clients et nos principales parties prenantes en faisant avancer l'activité de Luno et le secteur ».

Jusqu'alors directeur d'exploitation, J. Lanigan a établi Luno parmi les leaders sur plusieurs marchés en constituant des équipes locales en Afrique, en Europe et en Asie-Pacifique et en étoffant le portefeuille de produits de Luno pour faciliter l'accès aux cryptomonnaies. À ce poste, J. Lanigan a chapeauté les services opérations, commerciaux, gestion des pays et produits, marketing et satisfaction des clients. Avant de rejoindre Luno en 2018, J. Lanigan a exercé des fonctions à caractère commercial, opérationnel et marketing de haut niveau dans de multiples secteurs, et dernièrement en tant que directeur marketing chez Bookatable (devenue TheFork), une plateforme mondiale de réservation de restaurants en ligne rachetée par Michelin en 2016.

« Ce fut un privilège d'officier aux côtés d'un fondateur et leader aussi fort que Marcus, qui se soucie tellement de satisfaire au mieux nos clients et nos employés » a ajouté J. Lanigan. « Je suis excité à l'idée d'aider encore Luno à élaborer des produits et services qui guideront nos clients de manière responsable à chaque étape de leur parcours cryptographique en perpétuant notre dévouement à la confiance, à la sécurité et à la conformité ».

« Après avoir d'abord investi dans le tour d'amorçage de Luno en 2014, suivi d'un rachat en 2020, nous tenons à remercier Marcus pour sa gestion dynamique et son enthousiasme sans faille pour l'écosystème mondial des cryptomonnaies et d'avoir transformé Luno en locomotive des actifs numériques » a déclaré Barry Silbert, fondateur et directeur général de DCG. « Avec James à la barre et le partenariat stratégique de Marcus dans sa nouvelle fonction de président exécutif, nous avons hâte de soutenir Luno dans son ambitieuse aventure de croissance continue ».

Luno est détenue à 100 % par DCG. Investisseur parmi les plus éminents dans le domaine des actifs numériques, DCG a racheté Luno en 2020 après un tour de financement de série B et après avoir déjà investi dans le tour d'amorçage de la société en 2014. En apportant des capitaux, un conseil stratégique et d'autres ressources pour faire évoluer son modèle économique, DCG a permis à Luno de réaliser un chiffre d'affaires de 100 millions de dollars avec une marge d'exploitation de 40 % et plus de 11 millions de portefeuilles dans 40 pays.

Luno est un portefeuille et une bourse de cryptomonnaies de premier rang dont la mission est de mettre le pouvoir des cryptomonnaies entre les mains de tout un chacun. Depuis sa création en 2013, Luno est devenue un leader dans le domaine de la formation et de l'investissement responsable dans les cryptomonnaies, initiant plus de 11 millions de personnes aux monnaies cryptographiques dans plus de 40 pays. Les produits et services de Luno permettent d'acheter, de vendre, de garder et d'apprendre à connaître les cryptomonnaies en toute sécurité et facilité.

DCG est une société internationale qui construit, achète et investit dans des sociétés blockchain du monde entier. Créée en 2015 par Barry Silbert (PDG), DCG est l'investisseur le plus actif du secteur de la blockchain, avec pour mission d'accélérer le développement d'un meilleur système financier via la prolifération des actifs numériques et de la technologie blockchain. Aujourd'hui, DCG se situe à l'épicentre de l'industrie et soutient plus de 200 entreprises dans 40 pays. En outre, DCG investit directement dans les devises numériques et d'autres actifs numériques.

