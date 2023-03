Le gouvernement du Canada investit 74 millions de dollars dans le lieu historique national de la Voie-Navigable-Trent-Severn





Les projets prioritaires visent la rénovation et la réparation des barrages et des écluses le long de la voie navigable

PETERBOROUGH, ON, le 22 mars 2023 /CNW/ - Le réseau d'aires protégées administré par Parcs Canada est une porte d'entrée vers la nature, l'histoire et 450?000 km2 de récits d'un océan à l'autre. Les investissements dans ces endroits encouragent la protection du patrimoine naturel et de notre riche histoire, accroissent la résilience aux changements climatiques et créent des emplois dans les collectivités locales tout en offrant aux visiteurs des expériences de grande qualité sécuritaires et enrichissantes partout au pays.

Aujourd'hui, l'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada, a annoncé un investissement d'environ 70 millions de dollars, étalé sur une période de trois ans dans des projets d'amélioration des infrastructures essentielles longeant le lieu historique national de la Voie-Navigable-Trent-Severn. La voie navigable Trent-Severn est le plus grand lieu historique du Canada en plus d'être l'un des plus visités, et elle accueille plus d'un million de visiteurs chaque année.

Par cet investissement fédéral, qui fait partie du financement de 557 millions de dollars annoncé par le gouvernement du Canada à la fin de 2022, Parcs Canada pourra conserver la valeur patrimoniale de ces importantes ressources culturelles. D'autre part, les investissements dans les infrastructures longeant la voie navigable Trent-Severn accroîtront la capacité de Parcs Canada à atténuer les risques d'inondations, à protéger le patrimoine du Canada et à renforcer l'attrait de cette voie navigable de classe mondiale en tant que destination incontournable pour les visiteurs et les touristes. Une fois ces projets achevés, la longévité et l'utilité de ces infrastructures auront été prolongées pour des décennies, ce qui leur permettra de continuer à réunir et à protéger les collectivités locales. Les travaux visés par cet investissement comprennent :

des réparations de l'écluse-ascenseur de Kirkfield ;

; la réfection des murs, des tunnels et des vannes de l'écluse 42 - Couchiching;

la réfection du barrage de Little Chute (ou barrage G) près de Port Severn ;

; le remplacement du barrage de Whites Portage du lac Six Mile;

la réfection des tunnels et des valves des écluses 16 et 17 de Healey Falls ;

; la création d'une route d'accès allant du chemin Whites Falls au barrage de Pretty Channel.

Parcs Canada a le mandat de protéger et de mettre en valeur les lieux patrimoniaux nationaux du Canada. En plus de répondre aux besoins des visiteurs, pierres angulaires de l'industrie touristique du Canada, les biens de Parcs Canada assurent des rôles essentiels, comme le transport, la gestion de l'eau, la sécurité publique et les services aux résidents et aux entreprises, tout en étant une source de fierté commune pour les Canadiens. Ces améliorations contribuent à assurer la sécurité publique ainsi que la qualité et la fiabilité aux visiteurs, à intégrer les technologies vertes et à favoriser la résilience climatique, tout en rapprochant les Canadiens de la nature et de l'histoire.

« Le gouvernement du Canada s'est engagé à voir à la durabilité des biens de Parcs Canada. Ces lieux patrimoniaux nationaux contribuent au dynamisme culturel, environnemental et économique pour la population canadienne. Les nettes améliorations des barrages et des écluses de Parcs Canada longeant l'emblématique lieu historique national de la Voie-Navigable-Trent-Severn joueront un rôle crucial dans l'atténuation des effets des inondations pour les collectivités de la région et permettront aux Canadiens de se rapprocher de la nature tout en profitant d'expériences de navigation sécuritaires. Que ce soit les Premières Nations, les marchands de fourrure ou les magnats du bois, ou encore la circulation des bateaux à vapeur, la voie navigable relie des collectivités des quatre coins de l'Ontario entre elles depuis plus d'une centaine d'années. Les investissements dans l'infrastructure du lieu historique national de la Voie-Navigable-Trent-Severn sont essentiels pour assurer la sécurité publique, préserver le patrimoine naturel et culturel, assurer la protection et la conservation de l'environnement, et apporter des avantages aux visiteurs, aux collectivités locales et à l'industrie touristique du Canada. »

Steven Guilbeault

Ministre de l'Environnement et ministre responsable de Parcs Canada

Les faits en bref

Le vaste portefeuille d'infrastructures de Parcs Canada comprend plus de 18?500 biens bâtis, comme des routes, des ponts, des barrages et d'autres infrastructures maritimes, des bâtiments et fortifications historiques, des installations de traitement de l'eau et des eaux usées, des terrains de camping, des centres d'accueil, des bâtiments opérationnels et des blocs de services d'entretien.

Depuis 2015, le Programme d'investissement pour les infrastructures fédérales a permis à Parcs Canada d'améliorer l'état d'environ 5?000 biens partout au pays.

S'étendant sur plus de 400 km, la voie navigable Trent-Severn compte 44 écluses, un ber roulant et environ 160 installations de régulation des eaux.

La voie navigable, y compris ses rivières et lacs affluents, est un morceau intégral de l'histoire du Canada , une voie de transport cruciale pour la région et une ressource économique, environnementale et récréative utilisée par des milliers de plaisanciers, résidents riverains, entreprises et vacanciers chaque année. Elle apporte également de l'eau pour la production d'énergie électrique, les aqueducs municipaux et l'agriculture, et constitue l'habitat d'un éventail remarquable de poissons et d'animaux sauvages.

Parcs Canada gère les niveaux d'eau du lieu historique national de la Voie-Navigable-Trent-Severn afin d'atteindre divers objectifs, notamment la sécurité de la navigation, l'atténuation des effets des inondations et la protection de l'environnement.

