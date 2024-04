Faire connaître et briller notre culture - François Legault est fier d'annoncer la création du Musée national de l'histoire du Québec





QUÉBEC, le 25 avril 2024 /CNW/ - Le premier ministre, M. François Legault, le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, ainsi que le ministre responsable des Infrastructures et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, M. Jonatan Julien, ont annoncé aujourd'hui l'intention du gouvernement de créer le Musée national de l'histoire du Québec (MNHQ). Cette nouvelle institution muséale serait inaugurée au printemps 2026, dans un lieu emblématique du parcours historique québécois, soit le Pavillon Camille-Roy à Québec, qui est actuellement en rénovation.

Ce projet d'envergure sera le premier musée national consacré exclusivement à l'histoire du Québec, honorant et incarnant la devise nationale Je me souviens. Il mettra en lumière les quatre siècles d'évolution de la société québécoise en Amérique grâce à un grand parcours historique. À l'aide notamment de moyens numériques et immersifs, le Musée témoignera de l'évolution de la nation québécoise et de son identité distincte à travers le temps.

Le MNHQ fera vivre en musique et en images les moments marquants du récit national à travers ses personnalités illustres, ses grandes réalisations culturelles, scientifiques et sportives, la langue française et l'apport des communautés qui ont façonné son évolution, des premiers peuples en passant par les colons européens jusqu'à aujourd'hui.

Le Musée de la civilisation aura le mandat de la conception initiale des contenus et de la mise en place des expositions. Son équipe sera accompagnée d'un comité scientifique et d'un comité pour les volets historique et numérique de l'expérience muséale formé de deux membres, soit Mme Jenny Thibault, directrice générale et artistique de la Société des arts technologiques, et M. Éric Bédard, historien réputé.

Le gouvernement concrétisera ainsi un projet national qui fera la promotion de l'histoire du Québec et de ses bâtisseuses et bâtisseurs, et qui sera un legs pour les générations futures. À terme, il souhaite prendre des dispositions législatives qui lui permettraient d'ajouter ce nouveau joyau à la liste de ses musées d'État.

Citations

« Je suis fier d'annoncer la création du tout premier musée consacré exclusivement à l'histoire du Québec, au Pavillon Camille-Roy du Séminaire de Québec. Ce nouveau musée va permettre de raconter les 400 ans d'évolution du seul État francophone en Amérique du Nord, en mettant en valeur les grands personnages et les événements qui ont marqué notre peuple. C'est un legs concret, installé dans un bâtiment chargé d'histoire, que nous offrons aux générations futures pour célébrer le parcours unique et le dynamisme de notre nation. »

François Legault, premier ministre

« En créant le Musée national de l'histoire du Québec, nous investissons dans notre mémoire collective. Je souhaite que ce musée devienne un lieu de découvertes, de rencontres, d'émerveillement et d'éducation. Nous offrons ainsi aux nouvelles générations un legs identitaire national, une fenêtre ouverte sur leur héritage. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais

« Il faut se rappeler notre passé, c'est un devoir national. Le futur Musée national de l'histoire du Québec sera un lieu privilégié de sauvegarde de notre mémoire collective. La capitale nationale s'affirme déjà dans le domaine muséal, notamment avec l'expertise de son Incubateur d'innovations muséales et la présence de ses deux grands musées nationaux, soit le Musée national des beaux-arts du Québec et le Musée de la civilisation. Nous pouvons être fiers de cette grande effervescence culturelle, présente chez nous, au bénéfice de la qualité de vie des citoyens de la région. »

Jonatan Julien, ministre responsable des Infrastructures et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

SOURCE Cabinet du premier ministre

25 avril 2024 à 13:54

