Un investissement majeur dans les batteries pour véhicules électriques assure l'avenir du secteur de l'automobile au Canada

TORONTO, le 25 avril 2024 /CNW/ - L'investissement décisif provenant de plusieurs ordres de gouvernement dans les nouvelles installations de production de véhicules électriques, de batteries et de composants de batteries de Honda Canada renforcera le secteur canadien de l'automobile et contribuera à garantir les emplois et à en créer de nouveaux dans l'ensemble de la chaîne de valeur.

Cet investissement prévu de 15 milliards de dollars pour l'assemblage de nouveaux véhicules électriques et la construction d'une nouvelle usine de cellules de batteries à Alliston, en Ontario ainsi que d'installations additionnelles en coentreprise pour les composants et le matériel de batteries en Ontario devrait entraîner la création de 1 000 nouveaux emplois directs selon les estimations.

« Cette transition vers les véhicules électriques est une réalité imparable. Pour que le Canada puisse revendiquer une place de choix et obtenir les emplois qui l'accompagnent, l'investissement gouvernemental et la stratégie industrielle réclamés par Unifor sont des facteurs essentiels, a déclaré Lana Payne, présidente nationale d'Unifor. Il est toutefois primordial que l'investissement du gouvernement s'accompagne de garanties d'emplois bien rémunérés et de mesures de soutien à la transition dans le secteur de l'automobile et que les droits des travailleuses et des travailleurs à la syndicalisation soient pleinement respectés. »

L'annonce faite aujourd'hui par Honda représente l'investissement individuel le plus important dans le secteur canadien de l'automobile et s'inscrit dans la foulée d'une série d'autres annonces sans précédent depuis 2020, année où Unifor a négocié le tout premier investissement majeur de l'histoire dans les véhicules électriques avec Ford Motor Company.

Honda prévoit de façon provisoire commencer la production de véhicules électriques en 2028, selon l'information obtenue. L'annonce d'aujourd'hui ne contenait toutefois aucun détail au sujet des plans de réoutillage de Honda pour ses usines d'assemblage existantes ni aucune précision à propos des interruptions de production anticipées, des gammes de produits futures ou des mesures de soutien à la transition pour les travailleuses et travailleurs touchés. Il s'agit pourtant d'enjeux qui entraînent de grandes préoccupations pour les travailleuses et travailleurs et qu'Unifor a eu à aborder au cours des dernières années pour des milliers de travailleuses et de travailleurs du secteur ontarien de l'automobile.

« Même si nous nous réjouissons de cette annonce qui contribuera à bâtir le secteur de l'automobile de l'avenir, nous ne devons pas perdre de vue la grande instabilité que produira cette transition pour les travailleuses et travailleurs de l'industrie. Nous le savons parce que c'est une période de transition que nous traversons présentement en Ontario. C'est une transition que nos membres vivent au quotidien, a ajouté Mme Payne. Les travailleuses et travailleurs de Honda ainsi que l'ensemble des gens qui oeuvrent dans la chaîne d'approvisionnement auront de nombreuses questions qui méritent une réponse, notamment au sujet de la sécurité d'emploi, de la sécurité de revenue au cours de la transition et de ce en quoi consistera leur emploi futur. Ils auront besoin de garanties et ils méritent d'en obtenir. »

L'investissement de Honda a été rendu possible grâce à des mesures de soutien stratégiques des gouvernements fédéral, provinciaux et municipaux d'une valeur estimée à 5 milliards de dollars. Il permet d'élargir les perspectives de production de véhicules électriques au Canada ainsi que la capacité de traitement des composants de batteries et de créer la quatrième « giga-usine » de cellules de batteries annoncée au Canada, après les précédentes annonces concernant la construction de l'usine de batteries NextStar de Stellantis et LG Energy Solutions à Windsor, en Ontario, de l'usine de batteries de Volkswagen à St-Thomas, en Ontario et de l'usine de batteries de Northvolt à l'est de Montréal, au Québec.

« Le Canada rivalise avec le monde entier pour se doter de ces installations à long terme et obtenir des milliers d'emplois qui soutiendront les communautés où elles seront construites, a indiqué Daniel Cloutier, directeur québécois d'Unifor. Les mesures prises par les gouvernements pour assurer l'avenir de cette industrie sont efficaces et il s'agit d'un changement salutaire par rapport aux gouvernements précédents qui ont contribué au déclin de l'industrie automobile. »

Malgré les récentes annonces de ralentissement de la production de véhicules électriques et de retards dans le réoutillage qui touchent les travailleuses et les travailleurs de l'assemblage automobile et des pièces détachées au Canada et ailleurs, il existe une voie de croissance indéniable pour les véhicules électriques et l'investissement dans les véhicules électriques qui transformera l'industrie. En 2022, Unifor a présenté une série de 29 recommandations spécifiques pour développer l'industrie et traverser cette période de transition en soutenant les travailleuses et les travailleurs.

Unifor exhorte les gouvernements à s'assurer que tous les constructeurs automobiles qui reçoivent des fonds publics s'engagent à créer des emplois de qualité pour les travailleuses et les travailleurs canadiens. Pour ce faire, les constructeurs automobiles doivent demeurer rester neutres et impartiaux relativement aux efforts des employés pour former un syndicat dans leur milieu de travail. Unifor demande également au gouvernement fédéral de veiller à ce que le crédit d'impôt à l'investissement dans la fabrication de technologies propres annoncé dans le budget 2023 et le crédit d'impôt supplémentaire à l'investissement dans la chaîne d'approvisionnement des véhicules électriques annoncé dans le budget 2024 soient adoptés rapidement.

La série de 29 recommandations d'Unifor à l'intention des gouvernements et des constructeurs automobiles est présentée dans le document de la politique automobile du syndicat intitulé « Tracer la voie vers la reconstruction du puissant secteur canadien de l'automobile ».

Unifor est le plus grand syndicat du secteur privé au Canada, représentant 315 000 travailleuses et travailleurs dans tous les grands secteurs de l'économie. Le syndicat milite pour tous les travailleurs et travailleuses et pour leurs droits, lutte pour l'égalité et la justice sociale au Canada et à l'étranger, et aspire à provoquer des changements progressistes pour un meilleur avenir.

25 avril 2024 à 14:18

