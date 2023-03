Le ministère de l'Économie et des Finances a rendu visite à ProLogium Technology





TAIPEI, 22 mars 2023 /PRNewswire/ -- En début d'année, ProLogium a accueilli la délégation du ministère français de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique.

La délégation a découvert les technologies de pointe de ProLogium en matière de batteries solides de nouvelle génération, ses processus de production et ses installations. Les délégués français ont également discuté des possibilités de coopération avec l'équipe de ProLogium, telles que la création d'une chaîne de valeur des batteries et de l'industrie verte en France et en Europe. Parmi les délégués se trouvaient des représentants du bureau français à Taipei.

Les pays s'étant engagés à atteindre le zéro émission nette d'ici 2050, la neutralité carbone est passée d'une question environnementale à une question économique de compétitivité industrielle internationale. Le marché mondial des batteries pour véhicules électriques est également devenu un élément important de la stratégie visant à mettre en place une économie circulaire et de nouvelles industries. Les batteries à l'état solide ont été reconnues comme une technologie de stockage de l'énergie de nouvelle génération, réalisant des percées majeures et surpassant même les batteries lithium-ion liquides conventionnelles en termes de sécurité, de densité énergétique, de charge rapide, de recyclabilité et de coût.

ProLogium Technology a lancé sa première ligne de production pré-pilote en 2013, et depuis le démarrage de sa ligne de production pilote de batteries EV avec un process automatisé dit ''roll-to-roll'' (rouleau à rouleau) en 2017, sa capacité de fabrication a été pré-validée par le marché pendant9 ans. Le fabricant de batteries a atteint un rendement de 99,9 % pour les cellules monocouches et de 94 % pour les cellules multicouches. Les composants de batterie de ProLogium ont également été certifiés par de multiples tests et normes de tiers internationaux, notamment les certifications TÜV, UL1642, IEC 62133, ISO 14001 et UN 38.3. En outre, près de 8 000 échantillons de batterie de 50 à 60 Ah pour véhicules électriques ont été testés par des constructeurs automobiles, et plus d'un million de composants de batterie pour l'électronique grand public et les applications industrielles ont été vendus, ce qui établit des bases solides pour une future production de masse.

La délégation a été impressionnée par la maturité avancée de la technologie exclusive de batterie à l'état solide de nouvelle génération de ProLogium, ainsi que par leur confiance et leur enthousiasme pour le développement futur. "En réponse à l'évolution des défis écologiques, économiques, industriels et sociaux dans le monde, le gouvernement français promeut activement des plans d'investissement public tels que France 2030. Les projets de ProLogium d'établir à l'étranger des bases d'approvisionnement en matériaux, de R&D et des gigafactories s'inscrivent parfaitement dans la stratégie de développement industriel du gouvernement français", a déclaré un représentant de la délégation. "L'attrait de la France pour les talents de haute technologie et le développement rapide de l'industrie des batteries dans le nord de la France en font un lieu idéal pour les projets verts, et ces projets clés bénéficieront d'un soutien fort du gouvernement, du niveau local au plus haut niveau."

"Tout d'abord, je voudrais remercier le gouvernement français pour ses encouragements continus et son soutien indéfectible", a déclaré Vincent Yang, PDG et fondateur de ProLogium Technology, dans son discours de bienvenue à la délégation. "La planification globale et le soutien politique à la neutralité carbone en France rendent sa chaîne de valeur verte très attrayante, et c'est aussi la raison pour laquelle la France est l'un des trois principaux candidats pour la gigafactory européenne de ProLogium. L'Europe dispose d'une base solide pour le développement de matériaux de batteries de nouvelle génération. Avec les produits et la technologie de fabrication de ProLogium, nous espérons accélérer la maturité et la commercialisation de la chaîne d'approvisionnement des batteries de nouvelle génération, et jouer un rôle clé dans le développement de la technologie des batteries pour véhicules électriques du futur".

À propos de ProLogium

Fondée en 2006, ProLogium est une société d'innovation dans le domaine de l'énergie qui se concentre sur la R&D et la fabrication de solutions de batteries de nouvelle génération pour les véhicules électriques, les consommateurs et les applications industrielles. ProLogium est actuellement le seul fabricant de batteries à l'état solide au monde à avoir démontré sa capacité de production de masse. Ses technologies uniques font l'objet de plus de 600 brevets (demandés et accordés) dans le monde entier. La ligne de production pilote automatisée de ProLogium a fourni près de 8 000 échantillons de batteries à l'état solide à des équipementiers automobiles internationaux à des fins d'essai et de développement de modules. La première gigafactory de ProLogium sera mise en service au premier semestre 2023 et commencera à augmenter sa production au second semestre 2023, ce qui contribuera à accélérer les augmentations de capacité de l'entreprise sur les principaux marchés mondiaux.

