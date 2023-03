Réactions de RIDEAU concernant l'annonce du budget provincial - Budget du Québec 2023 : Des mesures de soutien en Culture qui demeurent à définir





MONTRÉAL, le 21 mars 2023 /CNW/ - À la suite de l'analyse des propositions budgétaires culturelles contenues dans le Budget du Québec 2023, l'Association professionnelle des diffuseurs de spectacles - RIDEAU presse le ministre de la Culture et des Communications, Mathieu Lacombe, de clarifier la nature des mesures de soutien qu'il entend mettre en oeuvre dans la prochaine année pour aider le milieu des arts vivants à poursuivre sa reconstruction.

Si RIDEAU accueille positivement les promesses d'investissements de 51 M$ sur 5 ans dans différentes mesures favorisant la découverte de la culture québécoise et en accroître la diffusion, elle s'inquiète toutefois du peu d'éclairage et de prévisibilité offerts au budget aux organismes de diffusion, qui peinent à composer avec les différents enjeux économiques et de main-d'oeuvre au sortir de la pandémie.

Parmi les mesures annoncées, notons que le gouvernement prévoit investir :

12,8M$ dès 2023 dans la poursuite et l'adaptation du soutien à la diffusion de spectacles, sans toutefois préciser quelle forme prendra cette aide, ni de quelle manière ces sommes seront réparties entre les différents organismes de soutien.

54,8M$ sur 5 ans pour l'élaboration d'un nouveau plan d'action numérique, dont 13,2M$ dès 2023. Les détails du plan seront toutefois dévoilés ultérieurement par le ministère de la Culture et des Communications.

« Le gouvernement semble résolument en mode transition plutôt qu'en mode relance. Notre milieu a toujours autant besoin de prévisibilité et nous avons hâte de connaître les intentions précises quant aux crédits consacrés au secteur des arts vivants. Une nouvelle impulsion nous semble toujours nécessaire », souligne David Laferrière, président de RIDEAU.

RIDEAU salue aussi la volonté du gouvernement de poursuivre et d'adapter le Plan d'action gouvernemental en culture en y injectant 297,5M$ sur 5 ans, dont 60M$ dès 2023. Rappelons que le Plan d'action, qui venait à échéance en 2023, avait permis la mise en oeuvre de la Politique culturelle du Québec de 2018.

RIDEAU constate cependant que la recommandation contenue dans son Mémoire économique de pérenniser les sommes octroyées au CALQ dans le plan de relance du ministère d'avril 2022, n'a pas été entendue. Ces investissements ciblés s'étaient traduits par un engagement de 29 M$ sur trois ans, dont 22 M$ seulement en 2022. Cette aide venait bonifier le soutien a? la mission et a? la programmation spécifique des organismes soutenus au CALQ pour reconnaître les enjeux de la main-d'oeuvre.

Le budget dévoilé aujourd'hui ramène ainsi le budget du CALQ à 135,1M$, soit une diminution de 56,1M$ par rapport à 2022.

De même, il faudra attendre que les orientations budgétaires se précisent pour savoir si le milieu de la diffusion pluridisciplinaire pourra bénéficier d'un soutien financier supplémentaire, tel que RIDEAU l'exposait dans son mémoire.

À PROPOS DE l'ASSOCIATION RIDEAU

Fondée en 1978, RIDEAU - l'Association professionnelle des diffuseurs de spectacles - travaille au développement et à la reconnaissance du secteur d'activité de ses membres ainsi qu'à la promotion de leurs besoins, droits et intérêts. Ses membres, dont les activités visent à favoriser l'accès de la population à une offre artistique diversifiée et de qualité, sont répartis sur tout le territoire québécois et en francophonie canadienne. RIDEAU c'est 170 membres, 350 salles de spectacles et festivals, des réseaux sur tout le territoire, 14?000 représentations de spectacles et 3,5 millions de spectateurs annuellement.

