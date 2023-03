Pyramid Analytics révolutionne l'analyse du « dernier kilomètre » avec Tabulate et Solve





Pyramid Analytics (Pyramid), l'un des éditeurs de premier plan de solutions d'analyse commerciale et d'intelligence décisionnelle, a annoncé aujourd'hui qu'il présentait ses derniers ajouts à sa plateforme primée d'intelligence décisionnelle Tabulate, un nouveau module puissant de modélisation commerciale, et Solve, un plug-in de modélisation décisionnelle et d'optimisation pour Tabulate, lors du Sommet Gartner Data & Analytics à Orlando (Floride), et à SAPinsider Vegas 2023 à Las Vegas (Nevada). Lancé en octobre 2022, Tabulate permet aux utilisateurs de modéliser des processus métier avec des données dans une expérience Web gouvernée, tandis que Solve permet aux utilisateurs de développer et de déployer facilement des modèles prescriptifs et d'optimisation avancés pour guider la prise de décision sur des données en temps réel.

Résoudre le dernier kilomètre de l'analytique

Dans un sondage indépendant sur les travailleurs des données commandé par Pyramid en 2022, plus de 50 pour cent des répondants qui utilisent déjà des outils de veille économique ont déclaré qu'ils exportaient leurs données analytiques vers Excel 50 pour cent du temps ou plus pour développer des modèles d'entreprise pour guider les cadres de décision du dernier kilomètre dont ils ont besoin dans leur travail. Pyramid a ajouté Tabulate et le plug-in Solve pour relever ce défi du « dernier kilomètre » et compléter son paradigme « Data Factory for Decisions » : un tissu de données de bout en bout, des analyses et une chaîne d'assemblage pilotée par l'IA qui prend les données de la conception au point de décision grâce à une expérience sans code et sans friction pour les utilisateurs professionnels.

Tabulate, un tableur virtuel basé sur un navigateur qui correspond fonctionnellement aux tableurs de bureau, permet aux utilisateurs professionnels de combiner des données provenant de sources multiples avec leurs propres modèles et logiques d'entreprise qui reflètent les processus métier qui ne sont pas capturés de manière inhérente dans les données elles-mêmes. Les données sont lues en direct et directement à partir des sources, sans ingestion ni duplication, ce qui augmente considérablement le temps d'obtention des informations tout en éliminant les problèmes de gouvernance et de sécurité.

Solve, un plug-in pour Tabulate, permet de modéliser les décisions en générant des modèles prescriptifs et d'optimisation pour conduire des analyses d'hypothèses, des simulations et des prises de décisions réelles. Les cas d'utilisation sont illimités, de l'optimisation de la chaîne d'approvisionnement au calcul du prix des produits, en passant par la planification du personnel.

Mieux encore, Tabulate et Solve, comme tous les autres éléments du catalogue analytique de Pyramid, peuvent être déployés et utilisés par d'autres utilisateurs sur la plateforme Pyramid sans jamais avoir à prendre en charge directement les modèles sous-jacents ou le contenu des feuilles de calcul.

Points clés :

Pendant des années, l'analyse des données s'est heurtée à un obstacle insaisissable, le « dernier kilomètre », qui empêche les utilisateurs professionnels de répondre à la question : « Comment y parvenir ? » Le lancement de Tabulate and Solve permet à la plateforme Pyramid de combler cette lacune, en soutenant le parcours des données depuis leur création jusqu'au point de décision de l'utilisateur final.

Tabulate est conçu pour la modélisation d'entreprise par des utilisateurs professionnels de tous niveaux à travers une expérience de feuille de calcul très familière et complète, avec plus de 500 fonctions que l'on trouve dans d'autres outils de feuille de calcul bien connus.

Tabulate permet aux utilisateurs professionnels de développer et de déployer des modèles d'entreprise en utilisant des données actives, où qu'elles se trouvent.

Le plug-in Solve permet aux utilisateurs professionnels de développer des modèles d'optimisation avec des cascades logiques complexes, des conditions et des points de décision. Ces modèles peuvent servir dans les analyses prescriptives, la logique d'optimisation, les scénarios d'hypothèses et les simulations.

Tabulate et Solve sont les dernières innovations de la mission permanente de Pyramid visant à permettre aux utilisateurs professionnels d'absorber des données et de les enrichir avec des modèles et des valeurs, de les embellir grâce à la logique et d'obtenir des informations grâce à la visualisation et à l'interrogation.

Dans la prochaine version de Pyramid 2023, les utilisateurs pourront générer des formules de feuilles de calcul dans Tabulate en utilisant le langage naturel basé sur GPT grâce à l'intégration d'OpenAI récemment annoncée.

Cliquez ici pour organiser une démonstration de la plateforme d'intelligence décisionnelle Pyramid.

Faire passer la veille économique au niveau supérieur

Aujourd'hui, les entreprises axées sur les données prennent des décisions plus rapides et plus précises, fondées sur des faits plutôt que sur des perceptions. Mais les entreprises ont besoin d'une plateforme qui exploite pleinement toutes leurs données pour devenir véritablement axées sur les données. De nombreuses entreprises ont découvert que leurs plateformes de veille économique actuelles étaient incomplètes et inadaptées, se concentrant sur la visualisation des données plutôt que sur la fourniture de réponses rapides et précises aux questions réelles de l'entreprise. Elles restent ainsi bloquées dans le passé, prenant des décisions lentes, aucune décision ou, pire encore, de mauvaises décisions.

La plateforme d'intelligence décisionnelle Pyramid change la donne. Elle habilite les gens grâce à l'augmentation par l'IA, à l'automatisation et aux connaissances collaboratives qui simplifient et guident l'utilisation des données dans la prise de décision. Elle combine l'analyse en libre-service avec l'IA et réunit la préparation des données, l'analyse commerciale et la science des données en une seule plateforme sans friction.

Ils l'ont dit

Avi Perez, directeur technique et cofondateur de Pyramid Analytics : « Tabulate et Solve sont des éléments passionnants et mécaniquement essentiels dans l'usine de données, un concept qui fait partie de la feuille de route originale de Pyramid depuis plus d'une décennie. L'un des défis les plus importants auxquels les entreprises sont confrontées en matière de données est le risque associé au déplacement des données entre des plateformes autonomes ou à l'exportation vers des feuilles de calcul traditionnelles stockées sur des machines locales. Tabulate élimine ces risques grâce à une connectivité directe et gouvernée, les données pouvant être utilisées, déployées et analysées à partir de n'importe quelle plateforme. Solve apporte l'insaisissable analyse prescriptive aux plateformes ABI en libre-service. Ces deux extensions permettent de fournir une véritable intelligence décisionnelle en utilisant des données en temps réel. »

Omri Kohl, PDG et cofondateur de Pyramid Analytics : « Lorsqu'à l'origine nous avons conçu l'idée de la plateforme Pyramid, nous avons voulu mettre des solutions complexes et sophistiquées de prise de décision à la portée du grand public. Pyramid veut que tout le monde, depuis les PDG jusqu'aux travailleurs de première ligne, puisse obtenir des informations précieuses à partir des données et prendre des décisions commerciales éclairées. L'extension de Tabulate et Solve constitue la prochaine étape pour faire de ce rêve une réalité concrète. Ils combinent sophistication, adaptabilité, fonctionnalité et familiarité pour créer un outil facile à utiliser et précieux pour les utilisateurs professionnels. »

À propos de Pyramid Analytics

Pyramid représente la prochaine étape en matière d'intelligence décisionnelle. Notre plateforme d'intelligence décisionnelle primée habilitent les gens en fournissant des renseignements enrichis par l'IA, automatisés et collaboratifs qui simplifient et guident l'usage des données pour la prise de décisions. La plateforme de Pyramid agit directement sur n'importe quelles données, fournissant un libre-service administré pour quiconque et répondant à tous les besoins analytiques dans un environnement non codé, sans extraction, ingestion ni duplication des données. Elle réunit préparation des données, analyse commerciale et science des données dans une seule et même plateforme sans friction pour permettre à tout un chacun une prise de décision intelligente. Elle fournit une approche stratégique à l'échelle de toute l'entreprise, autour de l'intelligence décisionnelle et de l'analytique, des plus simples aux plus complexes. Réservez une démonstration dès aujourd'hui.

Pyramid Analytics est sise à Amsterdam et possède des bureaux régionaux dans des centres mondiaux d'innovation et commerciaux (Londres, New York et Tel Aviv). Les membres de notre équipe résident dans le monde entier, parce que la géographie ne doit pas représenter une barrière pour les talents et les opportunités. Parmi les investisseurs figurent H.I.G. Growth Partners, Jerusalem Venture Partners (JVP), Sequoia Capital et Viola Growth. Pour de plus amples informations, consultez Pyramid Analytics.

