Budget du Québec - LA CRISE DU LOGEMENT VA S'AMPLIFIER

QUÉBEC, le 21 mars 2023 /CNW/ - L'Association des groupes de ressources techniques du Québec (AGRTQ) est déçue de constater que la reconnaissance de la crise du logement par le gouvernement du Québec ne se reflète pas dans son budget déposé aujourd'hui.

« Il n'y a aucun investissement pour de nouvelles unités dans un programme entièrement consacré à l'habitation communautaire et sociale. Seulement 1 500 unités sont prévues dans le Programme d'habitation abordable Québec (PHAQ), dont 500 qui sont réservées au privé. Des annonces qui sont loin d'être suffisantes pour avoir un effet positif sur la crise du logement actuelle », souligne Éric Cimon, directeur général de l'AGRTQ.

Le budget prévoit un investissement de 191,5 M$ supplémentaire pour financer la réalisation de 3 300 logements AccèsLogis (ACL) déjà en élaboration, ce qui est en soi une bonne nouvelle. Cependant, « il reste 2 300 autres logements dans le programme ACL qui sont en cours de réalisation et qui ne reçoivent aucune aide financière supplémentaire. Qu'adviendra-t-il de ces logements? Seront-ils abandonnés? », s'inquiète Ambroise Henry, président de l'AGRTQ.

« Ces projets répondent à des besoins réels, exprimés par les communautés. Leur réalisation est retardée depuis des années, faute de financement adéquat. Il ne faut surtout pas les laisser tomber, » conclut M. Henry.

La crise du logement ignorée

L'AGRTQ s'inquiète grandement de la disparition d'AccèsLogis, le seul programme d'habitation communautaire existant, qui a permis de réaliser 36 000 logements communautaires et sociaux, et ce, en collaboration avec les municipalités et les milieux. Pourtant, les communautés sont prêtes et mobilisées. Si l'argent était au rendez-vous, des milliers de logements pourraient être construits.

« Les 15 logements dits abordables promis dans le PHAQ en Gaspésie ne règleront pas la crise du logement à elles seules, dans cette région », explique Ambroise Henry, qui connait bien la région en raison de son rôle de directeur général du Groupe ressource en logements collectifs Gaspésie/Îles-de-la-Madeleine.

« Nous aurions aimé voir le gouvernement se mobiliser afin de s'attaquer à la crise du logement, particulièrement pour les citoyennes et citoyens à faible revenu et vulnérables. L'ensemble des intervenants demandaient une programmation de 5 000 logements communautaires et sociaux par année pour les 10 prochaines années, ce qui équivaut à la moitié de la baisse d'impôt accordée dans le présent budget. Au rythme actuel, la crise du logement ne fera que s'aggraver », affirme M. Cimon.

« Le milieu communautaire est mobilisé pour répondre aux besoins en logement et il s'attendait à des outils financiers pour y répondre. Il y a dans notre réseau de groupes de ressources techniques (GRT) 10 000 logements sur la table à dessin, mais le manque de moyens qui transparait dans ce présent budget compromettra leur réalisation. Les GRT continueront à collaborer avec l'ensemble des partenaires pour faire partie de la solution face à cette crise du logement », conclut monsieur Henry.

À propos de l'AGRTQ

L'Association des groupes de ressources techniques du Québec (AGRTQ) représente un réseau d'entreprises d'économie sociale, les Groupes de ressources techniques (GRT), et veille au financement et au développement de l'habitation communautaire partout au Québec afin de répondre aux besoins actuels des ménages à faible et modeste revenu. L'AGRTQ agit comme agent mobilisateur auprès de ses membres et de ses partenaires dans le but de promouvoir l'habitation communautaire.

