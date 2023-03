Budget 2023-2024 : Des mesures qui devraient favoriser l'apport de travailleurs dans le secteur du détail





QUÉBEC, le 21 mars 2023 /CNW/ - À la lumière du budget présenté aujourd'hui par le ministre des Finances, Éric Girard, le Conseil canadien du commerce de détail (CCCD) prendra le temps d'analyser les multiples mesures annoncées, mais propose ici ses premières observations, en particulier au sujet des mesures qui devraient permettre de mobiliser de nouveaux travailleurs.

Face à la pénurie de travailleurs, qui affecte davantage le Québec que les provinces voisines, nous avons abondamment insisté sur l'importance d'augmenter le nombre de travailleurs en faisant plusieurs suggestions au ministère des Finances.

Plusieurs de ces recommandations se retrouvent dans le budget déposé aujourd'hui.

Les mesures qui permettent de faciliter la rétention des travailleurs expérimentés, avec les ajustements au RRQ et la flexibilité au sujet du moment de toucher une rente de retraite, sont les bienvenues. Ce sont des initiatives qui encourageront ceux qui le souhaitent à rester - et même à revenir - sur le marché de l'emploi.

« L'amélioration de la reconnaissance des diplômes étrangers, l'accélération du traitement des demandes des nouveaux travailleurs, la promotion de la régionalisation de l'immigration, sont autant d'exemples qui méritent d'être soulignés. Il faut toutefois s'assurer que ces gestes permettront d'augmenter véritablement le bassin de main-d'oeuvre. Le manque de personnel affecte non seulement les commerces et les chaînes d'approvisionnement, mais aussi les coûts et les prix, qui sont poussés à la hausse, sans compter les effets bien tangibles sur les travailleurs eux-mêmes, qui doivent mettre les bouchées doubles pour compenser la pénurie », a expliqué Michel Rochette, Président du CCCD - Québec.

Enfin, le gouvernement investira afin d'attirer et de former la main-d'oeuvre dans le domaine des technologies de l'information (TI), ce que nous saluons, alors que le secteur du détail - qui emploie 400 000 travailleurs au Québec seulement - est le deuxième plus gros employeur en matière de TI.

Finalement, des sommes importantes sont annoncées pour l'environnement - 9 G$ -, et les détails seront certainement annoncés prochainement. L'important demeure la coordination des initiatives, particulièrement entre le gouvernement et les municipalités. Nous souhaitons éviter l'accumulation de gestes qui ne tiennent pas compte des autres.

Pour consulter les recommandations budgétaires du CCCD, veuillez cliquer ici.

À propos du Conseil canadien du commerce de détail

Le commerce de détail est le plus important employeur du secteur privé au Canada. Le secteur emploie plus de 2 millions de personnes au Canada, dont plus de 480 000 au Québec. Chaque année, c'est plus de 17 G$ en salaires que l'industrie verse aux Québécois. Les ventes au détail dans la Belle Province s'élèvent à plus de 130 G$. En tant que la Voix des détaillantsMC au Québec et au Canada, le Conseil canadien du commerce de détail (CCCD), association sans but lucratif financée par l'industrie, représente des entreprises de toutes tailles implantées dans toutes les régions du pays. Il s'agit de plus de 36 000 magasins au Québec, dont près de 15 000 sont membres du CCCD, opérant dans tous les secteurs du détail comme la mode, la bijouterie, les produits d'épicerie, la pharmacie, les articles de quincaillerie, et comptant autant des détaillants indépendants que des grandes surfaces, des commerces en ligne et bien plus. www.commercedetail.org

SOURCE Conseil canadien du commerce de détail

Communiqué envoyé le 21 mars 2023 à 19:02 et diffusé par :