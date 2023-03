Budget 2023-2024 - L'APCHQ réagit au budget Girard : des mesures insuffisantes pour accroître l'offre en habitation





QUÉBEC, le 21 mars 2023 /CNW/ - L'Association des professionnels de la construction et de l'habitation du Québec (APCHQ) souligne le peu de mesures concernant l'habitation dans le budget du Québec déposé aujourd'hui par le ministre des Finances, M. Éric Girard. Pourtant, l'Association et d'autres partenaires avaient vivement recommandé, au cours des derniers mois, de mettre en place des mesures financières, fiscales et réglementaires visant à accélérer la construction résidentielle dans un contexte de déficit de logements et de crise d'abordabilité.

« Les mesures annoncées, bien que nécessaires, sont insuffisantes pour relever les défis du secteur : déficit de 100 000 habitations au Québec, taux d'inoccupation des logements locatifs faméliques, abordabilité à son pire niveau en plus de trois décennies et taux de propriété en baisse pour la première fois depuis 1971 », indique Paul Cardinal, directeur du Service économique à l'APCHQ.

Pour répondre à ces enjeux, l'Association recommande des mesures concrètes comme :

Bonifier les remboursements de TVQ pour les habitations neuves et les habitations locatives neuves qui auraient un impact immédiat sur l'abordabilité des nouveaux logements.

Faciliter l'accession à la propriété, notamment en éliminant les droits de mutation pour les premiers acheteurs afin de libérer des logements locatifs.

Bonifier les programmes d'efficacité énergétique afin de rénover les bâtiments existants pour des gains importants

L'APCHQ déplore par ailleurs que le gouvernement n'instaure aucune mesure supplémentaire pouvant améliorer l'efficacité énergétique des habitations, en particulier des immeubles locatifs privés. En plus de réduire la contribution du secteur de l'habitation aux changements climatiques, cela permettrait de réduire la facture énergétique des ménages québécois et de limiter la hausse de capacité de production d'électricité qu'Hydro-Québec situe à 100 Twh supplémentaires d'ici 2050.

Pallier la pénurie de main-d'oeuvre avec des mesures pour les travailleurs immigrants et les entreprises

Finalement, l'APCHQ est heureuse de constater que le gouvernement a pris certaines mesures afin de pallier la pénurie de main-d'oeuvre, alors que des sommes sont accordées à l'intégration socioéconomique des personnes immigrantes, à soutenir les entreprises dans leur recherche de travailleurs et à la modernisation de la formation professionnelle (notamment en bonifiant l'offre de programmes).

Quelques faits saillants dans le budget en lien avec le secteur de l'habitation et de la construction

Logement abordable :

Investissement de 303,6 millions de dollars sur cinq ans pour permettre la construction de 1 500 nouveaux logements abordables dans le cadre du Programme d'habitation abordable Québec.

Logement social :

191,3 millions de dollars pour accélérer la réalisation d'environ 3 300 logements AccèsLogis déjà annoncés.

45 millions de dollars pour appuyer la création de 450 logements financés par l'Initiative pour la création rapide de logements du gouvernement fédéral.

105 millions de dollars en 2023-2024 pour rénover le parc d'habitations à loyer modique.

53,2 millions de dollars d'ici 2027-2028 pour attribuer 2 000 unités au Programme de supplément au loyer.

Ménages à faible revenu

Aide de 291,7 millions de dollars en doublant l'indexation de la composante logement du crédit d'impôt remboursable pour la solidarité dès juillet 2023.

Résidences privées pour aînés (RPA)

52 millions de dollars sur cinq ans pour réaliser des travaux de rénovation de petites RPA.

394,2 millions de dollars sur cinq ans afin de bonifier progressivement le taux du crédit d'impôt remboursable pour le maintien à domicile des aînés de 35 % en 2021 à 40 % en 2026.

Productivité

11 millions de dollars sur trois ans pour améliorer la productivité dans le secteur de la construction en encourageant et accompagnant les entreprises du secteur dans l'implantation de la modélisation des données du bâtiment (poursuite de la transformation numérique du Plan d'action du BIM).

