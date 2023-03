Santé Canada fait le point sur l'approvisionnement en préparations pour nourrissons au Canada





OTTAWA, ON, le 21 mars 2023 /CNW/ - Santé Canada comprend que tout problème d'approvisionnement en préparations pour nourrissons peut être une source d'angoisse pour les parents et les soignants, et partage leurs préoccupations. Nous avons travaillé et continuons de travailler avec les fabricants pour accroître le type et la quantité de préparations pour nourrissons disponibles au Canada, mais nous savons que les parents et les soignants continuent de signaler des difficultés à trouver des produits ou des formats particuliers.

Même si la situation n'est pas tout à fait revenue à la normale, la pénurie de préparations hypoallergéniques pour nourrissons s'est largement résorbée, l'offre est relativement stable et les demandes sont satisfaites. Bien que l'offre nationale totale de préparations pour nourrissons régulières demeure suffisante à l'heure actuelle, nous sommes conscients des inquiétudes quant à la disponibilité de préparations pour nourrissons de marque maison ou moins coûteuses. Santé Canada continue de faire tout en son pouvoir pour atténuer la situation et fournir aux familles les préparations pour nourrissons dont elles ont besoin.

Pour pallier la pénurie de certaines préparations pour nourrissons, Santé Canada collabore directement avec les fabricants pour accroître l'offre de préparations que l'on trouve normalement sur le marché canadien et pour trouver d'autres produits qui peuvent être importés d'autres pays. Le ministère a publié une politique provisoire (qui a été prolongée jusqu'au 31 décembre 2023), visant à faciliter l'importation de préparations pour nourrissons équivalentes provenant d'autres pays qui ont des normes de qualité et de fabrication semblables à celles du Canada. Plus de 70 produits, y compris 9 préparations pour nourrissons régulières, ont été autorisés au cours de la dernière année pour l'importation temporaire en vertu de cette politique. La liste des produits admissibles à l'importation continue d'être mise à jour régulièrement.

À la fin de février, Similac Advance, une nouvelle préparation régulière en poudre approuvée pour l'importation temporaire, a commencé à apparaître sur les tablettes des pharmacies et des détaillants partout au pays. En outre, Santé Canada a reçu confirmation que les envois réguliers de préparations génériques ou de marques maison, y compris Kirkland et Parent's Choice, se poursuivront au cours des prochaines semaines. Afin de mieux répondre à la demande en préparations plus abordables sur lesquelles les familles comptent, Santé Canada est en constante communication avec les fabricants pour s'assurer que des produits identiques ou comparables sont disponibles.

Le 18 mars 2023, l'Agence canadienne d'inspection des aliments a procédé au rappel de trois lots de Nestlé Bon Départ Soothe, préparation en poudre régulière pour nourrissons, en raison de la présence possible de la bactérie Cronobacter sakazakii. Le produit fait l'objet d'un rappel par mesure de précaution. Aucun cas de maladie n'a été signalé au Canada ou aux États-Unis où le même produit a été distribué. La plupart des produits canadiens rappelés se trouvent toujours dans l'entrepôt du fabricant et n'avaient pas encore été mis en vente.

Aucun autre produit Nestlé Bon Départ au Canada n'est touché par ce rappel, et les autres lots de préparations pour nourrissons continuent d'être sûrs et disponibles partout au pays, bien qu'en plus petites quantités. Santé Canada estime que le produit rappelé représente une très faible proportion du marché canadien des préparations pour nourrissons en poudre. Pour remédier aux répercussions possibles du rappel, le Ministère a communiqué avec d'autres fabricants afin de les informer du rappel et de sécuriser l'approvisionnement d'un plus grand nombre de produits.

Santé Canada comprend que le fait de changer la préparation pour nourrissons d'un enfant peut entraîner des difficultés supplémentaires pour les familles. Cependant, des options sont offertes aux familles qui ne parviennent pas à trouver leur préparation habituelle.

Santé Canada continuera de collaborer avec les fabricants et les détaillants pour accroître l'offre de préparations que l'on trouve normalement sur le marché canadien et pour trouver d'autres produits sûrs et nutritifs pouvant être importés de l'étranger. Nous continuerons également de collaborer avec les provinces et territoires, ainsi qu'avec les professionnels de la santé, afin de minimiser les conséquences de cette situation sur les familles de l'ensemble du pays.

