AVIS AUX MÉDIAS - L'Autorité financière des Premières Nations tiendra une conférence de presse sur la Colline du Parlement





Exhorter le Canada à choisir le partenariat plutôt que le paternalisme pour Combler l'écart en matière d'infrastructure des Premières Nations

OTTAWA, ON, le 21 mars 2023 /CNW/ - L'Autorité financière des Premières Nations (AFPN), rejointe par des chefs et des dirigeants de communautés de partout au Canada, tiendra une conférence de presse pour recommander une nouvelle approche dans le prochain budget fédéral afin que les Premières Nations puissent commencer à combler l'écart en matière d'infrastructure dès maintenant.

Le Canada est loin de respecter sa promesse d'améliorer les conditions de vie des Premières Nations et de combler l'écart en matière d'infrastructure avec le reste du Canada d'ici 2030.

Quand : mercredi 22 mars 2023, à 12 h 30.

Où : Salle 135B, Édifice de l'Ouest, Colline du Parlement

Intervenants :

Ernie Daniels, président et chef de la direction, Autorité financière des Premières Nations, maître de cérémonie

Chef Warren Tabobondung, président de l'AFPN, Première Nation de Wasauksing, ON

Conseiller Patrick Courtois, administrateur de l'AFPN, Première Nation des Pekuakamiulnuatsh, QC

Autres participants :

Conseillère Christianne Jerome-Bernard, administratrice de l'AFPN, Bande des Micmacs de Gesgapegiag, QC

Conseiller Steven Johnston, administrateur de l'AFPN, Mistawasis Nêhiyawak, SK

Conseiller Ryan Littlejohn, administrateur de l'AFPN, Première Nation d'O'Chiese, AB

Cheffe Kyra Wilson, administratrice de l'AFPN, Première Nation de Long Plain, MB

La participation à la partie questions-réponses de cet événement est accessible uniquement aux journalistes accrédités auprès de la Tribune de la presse parlementaire. Les médias qui ne sont pas membres de la Tribune de la presse peuvent contacter [email protected] pour un accès temporaire afin d'assister virtuellement ou en personne.

À propos de l'Autorité financière des Premières Nations (AFPN)

L'AFPN est une institution des Premières Nations à but non lucratif qui joue un rôle essentiel dans le développement social et économique des Premières Nations à travers le Canada en offrant aux Premières Nations admissibles un accès aux marchés financiers à des taux compétitifs. Établie au niveau fédéral par la Loi sur la gestion financière des Premières Nations en 2005, l'AFPN est régie par les Premières Nations, pour les Premières Nations. L'AFPN continue de s'étendre et de se diversifier, cherchant à renforcer sa cote de crédit et à augmenter les avantages financiers pour ses membres en pleine croissance.

