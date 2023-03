Les Comités intergouvernementaux de hauts fonctionnaires et d'experts : Un cadre propice de discussions sur les défis de l'Afrique





ADDIS ABEBA, Éthiopie, 20 March 2023 / PRN Africa / -- Dans le cadre de la réunion d'experts de la 55ème Conférence des ministres africains des finances, de la planification et du développement économique qui se tient à Addis-Abeba, en Éthiopie, la Directrice du Bureau sous-régional pour l'Afrique australe, Eunice Kamwendo a fait une présentation ce jeudi sur les Comités intergouvernementaux de hauts fonctionnaires et d'experts organisés en 2022 par les cinq Bureaux sous-régionaux de la Commission économique pour l'Afrique (CEA).

Après avoir présenté les thèmes, les points majeurs de discussion, les principales questions soulevées et les principales recommandations des Comités intergouvernementaux de hauts fonctionnaires et d'experts organisés par les cinq Bureaux sous-régionaux de la CEA, Eunice Kamwendo a cité quelques interventions clés de ces bureaux en terme d'appui à la mise oeuvre de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf), au développement des plans nationaux et en outils d'analyse et de planification ;

Il s'agit entre autres de :

Soutien au développement des stratégies nationales et sous-régionales de la ZLECAf (plus de 40 pays et les CER) ;

Soutien actuel à la mise en oeuvre des stratégies ;

Ateliers de formation et de sensibilisation, engageant les principales parties prenantes à accélérer la mise en oeuvre de la ZLECAf ;

Le Rwanda et le Kenya ont commencé la mise en oeuvre du commerce guidé de la ZLECAf ;

Renforcement des capacités des décideurs politiques en Libye et au Soudan ;

Appui à la création d'un parc agro-industriel commun entre la Zambie et le Zimbabwe ;

Appui à l'initiative de la chaîne de valeur des batteries électriques entre la Zambie et la République démocratique du Congo ;

Appui à la République démocratique du Congo pour le développement de la Zone économique spéciale de Manono ;

Signature d'un accord de financement entre l'AFC et le Cameroun pour le développement de la Zone économique spéciale de Bertoua ;

Soutien à l'intégration de la vision 2050 de la CEDEAO dans les plans de développement nationaux ;

Initiative visant à améliorer les stratégies nationales de migration et à promouvoir la reconnaissance des compétences des migrants en Afrique du Nord, de l'Ouest et du Sud ;

Déploiement de la formation à l'outil de Planification intégrée et de rapports pour les États membres dans toutes les sous-régions ;

Renforcement des capacités en matière de mobilisation des recettes nationales au Soudan, grâce à l'apprentissage Sud-Sud de l'Égypte

Application de la boîte à outils pour l'évaluation de l'économie bleue en Tanzanie

Comptes satellites du tourisme : Zanzibar, Ouganda et Namibie ;

Soutien à l'élaboration de cadres budgétaires tenant compte du dividende démographique : Togo, Bénin, Burkina Faso, Sénégal et Niger.

Intervenant à son tour à l'occasion d'une présentation à propos des Dialogues de la CEA, une série de webinaires organisés par l'organisation dans le cadre des préparatifs de la Conférence des ministres, Mme Zuzana Brixiova Schwidrowski, Directrice du Bureau pour l'Afrique du Nord, a mis en exergue les principales recommandations de ces rencontres, à savoir :

La nécessité d'élargir les espaces fiscaux des pays en restaurant la soutenabilité de la dette et la mobilisation progressive des ressources domestiques ;

Utiliser la ZLECAf pour diversifier les économies et réduire la dépendance vis-à-vis des matières premières ;

Saisir les opportunités du dividende démographique en investissant dans la formation, la santé et les emplois décents à l'intention des jeunes et des femmes, et les intégrer dans les CVR à haute valeur ajoutée afin qu'ils puissent également bénéficier de la ZLECAf ;

Soutenir l'entreprenariat féminin pour renforcer la contribution des femmes aux économies et prendre appui sur le secteur privé pour une transition verte et le développement de savoir-faire nécessaire.

Les Comités intergouvernementaux de hauts fonctionnaires et d'experts sont des réunions annuelles statutaires de la CEA qui rassemblent des experts d'Afrique australe, d'Afrique centrale, d'Afrique du Nord, d'Afrique de l'Est et d'Afrique de l'Ouest pour discuter des questions actuelles et urgentes qui affectent le développement socio-économique du continent. Les réunions précédentes des Comités intergouvernementaux de hauts fonctionnaires et d'experts ont enregistré une participation de haut niveau d'un large éventail de parties prenantes des États membres, du secteur privé, du monde universitaire, des partenaires de développement internationaux et régionaux, de la société civile et du système des Nations unies.

Chaque Bureau sous-régional est un centre d'excellence doté de mandats respectifs, qui contribuent à la réalisation d'une transformation structurelle pour un développement inclusif et durable dans la sous-région, en mettant l'accent sur : l'intégration régionale, la diversification économique, la création d'emplois, l'industrialisation inclusive & la dynamique démographique.

SOURCE Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique

