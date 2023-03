Formation de formateurs en Ouganda pour utiliser les lignes directrices régionales africaines des Examens locaux volontaires





ENTEBBE, Ouganda, 17 March 2023 / PRN Africa / -- La Commission économique pour l'Afrique (CEA) s'est associée au Secrétariat ougandais des ODD pour dispenser une formation sur l'exploitation des lignes directrices régionales africaines des Examens locaux volontaires dans une multitude de localités du pays.

La formation contribuera à la mise en oeuvre au niveau local du Programme 2030 pour le développement durable et de l'Agenda 2063 de l'Union africaine au niveau municipal.

Les lignes directrices, élaborées par la CEA, ONU-Habitat et Cités et gouvernements locaux unis d'Afrique, aident les localités à poursuivre leurs propres examens des politiques et des progrès en matière de développement, et à tracer une feuille de route avec les contributions des organisations locales de base. Elles comprennent des modèles pour la collecte de données, l'engagement des parties prenantes et l'harmonisation des politiques. Les lignes directrices ont été conçues à partir des expériences sur le terrain des cinq premiers Examens locaux volontaires d'Afrique.

Pascal Byarugaba du Secrétariat ougandais des ODD au Cabinet du premier ministre a souhaité la bienvenue aux participants et a souligné l'objectif de renforcer la participation inclusive à la coordination et la mise en oeuvre des ODD au niveau local en Ouganda.

John Sloan de la CEA, lors de la présentation des lignes directrices, a noté que « garantir la pertinence des cadres régionaux et mondiaux pour le développement durable est particulièrement crucial à ce stade, à mi-chemin de l'échéance des ODD et dix ans après la mise en oeuvre de l'Agenda 2063 ».

Telman Maharramov d'ONU-Habitat a fait part du fait que « les Examens locaux volontaires est un processus de transformation des ODD en une réalité au niveau local, conformément aux priorités des communautés ».

La formation permettra à cinq localités présentes de s'engager dans leurs propres processus d''examen des ODD. L'Ouganda fait partie d'un certain nombre de pays, dont le Bénin, la Gambie, le Zimbabwe et d'autres, qui exploitent les lignes directrices régionales pour promouvoir le développement durable.

