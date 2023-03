Fiera Capital et la Fondation du CUSM annoncent les gagnants de nouveaux prix pour l'excellence universitaire dans la recherche en soins de santé





Cinq personnes ont reçu les premiers Prix Fiera Capital pour la diversité, l'équité et l'inclusion dans les soins de santé, qui reconnaîssent l'excellence académique d'étudiants en médecine et sciences de la santé issus de communautés racisées

MONTRÉAL, le 21 mars 2023 /CNW/ - Historiquement, le financement de la recherche scientifique n'a pas toujours été équitable. Certains groupes ont été sous-financés ou négligés, notamment les chercheurs et chercheuses issus des communautés noires, autochtones et des autres communautés racisées. Corporation Fiera Capital (TSX: FSZ) (« Fiera Capital ») et la Fondation du Centre universitaire de santé McGill (la « Fondation du CUSM »), en partenariat avec l'Institut de recherche du Centre universitaire de santé McGill (« IR-CUSM »), ont créé de nouveaux prix pour contribuer à combler cette lacune.

Lancés à l'automne 2022, les Prix Fiera Capital pour la diversité, l'équité et l'inclusion dans les soins de santé (« les Prix Fiera Capital ») fourniront un financement essentiel à des étudiant·es à la maîtrise et au doctorat issu·es de groupes racisés qui proposent des idées novatrices ayant un grand potentiel pour faire avancer la recherche médicale, en fonction de l'excellence de leur dossier universitaire. Fiera Capital s'est engagée à verser 120 000 $ sur trois ans pour financer ces prix importants.

« Ces jeunes scientifiques repoussent les limites des soins de santé dans le cadre de leurs recherches. C'est à la fois impressionnant et essentiel pour favoriser un système de soins de santé équitable et des communautés en meilleure santé. La diversité des points de vue est ce qui alimente l'innovation, et nous sommes fiers d'appuyer la prochaine génération d'innovateurs et d'innovatrices par l'entremise des Prix Fiera Capital. Nous avons hâte de voir le développement notre partenariat avec la Fondation du CUSM et l'IR-CUSM au cours des prochaines années. »

--Lyne Lamothe, Cheffe mondiale des ressources humaines, Fiera Capital

« L'Institut de recherche du Centre universitaire de santé McGill s'est engagé à l'égard de l'inclusion et accueille des chercheurs et chercheuses de différentes origines. Nous croyons que la diversité renforce la créativité, enrichit les découvertes scientifiques et favorise la recherche de classe mondiale. Nous remercions Fiera Capital d'avoir reconnu la nécessité d'appuyer notre mission en matière d'équité, de diversité et d'inclusion, et nous sommes très heureux que cinq premier·ères gagnant·es soient reconnu·es pour l'excellence de leur recherche. »

--Dre Rhian Touyz, Directrice exécutive et scientifique en chef, IR-CUSM

Les gagnants des premiers Prix Fiera Capital sont :

Shawniya Alageswaran, étudiante au doctorat dans le Programme en réparation du cerveau et en neurosciences intégratives qui étudie la plasticité synaptique cérébrale, c'est-à-dire la façon dont le cerveau peut changer et s'adapter à de nouvelles informations.

Sayed Azher, étudiant au doctorat en chirurgie expérimentale qui cherche des façons d'intégrer des technologies comme l'intelligence artificielle et la simulation en réalité virtuelle dans la formation en médecine.

Yasmine Benslimane, étudiante à la maîtrise au programme de recherche sur le cancer qui étudie comment le sexe biologique peut affecter la croissance du cancer et la réponse au traitement.

Annabel Wing-Yan Fan, étudiante au doctorat en neurosciences qui étudie comment le traitement de l'information visuelle change avec l'âge.

Misghana Kassa, étudiant à la maîtrise en médecine expérimentale qui teste l'efficacité de revêtements antimicrobiens qui pourraient protéger les prothèses articulaires (hanches, genoux, etc.) contre les infections.

« Les Prix Fiera Capital constituent une percée importante pour favoriser l'inclusion et l'équité dans mon domaine de recherche. Je suis non seulement très heureux d'avoir remporté ce prix, mais aussi de savoir qu'il sera décerné au cours des prochaines années pour appuyer d'autres candidat·es méritant·es déterminé·es à faire progresser la recherche médicale. »

--Sayed Azher, étudiant au doctorat en chirurgie expérimentale et gagnant d'un Prix Fiera Capital 2022

Les cinq gagnant·es ont été choisi·es par un comité d'évaluation interdisciplinaire en fonction de la qualité de leur dossier universitaire, de leur réflexion personnelle sur les barrières systémiques auxquelles ils·elles ont été confronté·es dans le cadre de leurs recherches, et sur leur potentiel d'influencer d'autres membres de groupes racisés.

Le financement en début de carrière est essentiel à la réussite future des chercheurs et chercheuses. Si des scientifiques issus des communautés noires, autochtones et d'autres groupes racisés ne reçoivent pas de subventions dès le début, cela peut avoir des répercussions sur le reste de leur carrière. Ces nouveaux prix ont été créé pour contribuer à résoudre cet enjeu. Les cinq gagnants, qui étudient tous à l'IR-CUSM, profiteront également de la supervision de chercheurs médicaux spécialisés.

« La Fondation du CUSM est très heureuse de s'associer à Fiera Capital pour promouvoir la diversité et faire progresser les carrières de ces jeunes scientifiques brillant·es. J'ai très hâte de suivre ces jeunes gagnant·es et de les voir évoluer dans leur carrière. »

--Julie Quenneville, présidente et directrice générale, Fondation du CUSM

À propos de la Fondation du Centre universitaire de santé McGill

La Fondation du Centre universitaire de santé McGill (CUSM) recueille des fonds pour appuyer l'excellence des soins aux patients, la recherche et l'enseignement au Centre universitaire de santé McGill, l'un des principaux hôpitaux universitaires au Canada. Notre Campagne Osez rêver pour transformer des vies et faire évoluer la médecine recueille des millions de dollars pour résoudre les énigmes les plus meurtrières de l'humanité - les maladies infectieuses; pour mettre fin au cancer en tant que maladie potentiellement mortelle; pour souder les coeurs brisés grâce à des soins novateurs; pour dépister les tueurs silencieux - les cancers de l'ovaire et de l'endomètre - à un stade précoce; pour mettre sur pied l'équipe de soins de santé la plus compétente au Canada et plus encore. Nous mobilisons toute notre communauté pour relever les défis médicaux les plus complexes au monde. https://fondationcusm.com

À propos de l'IR-CUSM

L'Institut de recherche du Centre universitaire de santé McGill (IR-CUSM) est un centre de recherche biomédicale et en soins de santé de renommée mondiale. L'Institut, affilié à la faculté de médecine de l'Université McGill, est la branche de recherche du Centre universitaire de santé McGill (CUSM) - un centre de santé universitaire situé à Montréal, au Canada, dont le mandat consiste à offrir des soins de santé complexes à sa communauté. L'IR-CUSM appuie plus de 450 chercheurs et environ 1 200 stagiaires de recherche qui effectuent une vaste gamme de recherches fondamentales, cliniques et sur les résultats en santé aux sites Glen et de l'Hôpital général de Montréal du CUSM. Ses installations de recherche offrent un environnement multidisciplinaire dynamique qui favorise la collaboration et les découvertes visant à améliorer la santé des patients pendant toute leur vie. L'IR-CUSM est appuyé en partie par le Fonds de recherche du Québec - Santé (FRQS). rimuhc.ca/fr

À propos de Corporation Fiera Capital

Fiera Capital est une société de gestion de placement mondiale indépendante de premier plan avec une présence croissante à l'échelle mondiale dont les actifs sous gestion se chiffraient à environ 158,5 milliards de dollars canadiens au 31 décembre 2022. Fiera Capital offre des solutions multi-actifs et personnalisées tirant parti d'un vaste éventail de catégories d'actifs sur les marchés publics et privés aux investisseurs institutionnels, aux intermédiaires financiers et aux clients de gestion privée établis en Amérique du Nord, en Europe et dans les principaux marchés d'Asie. L'expertise approfondie de Fiera Capital, son offre diversifiée de produits et son service à la clientèle exceptionnel sont au coeur de notre mission qui consiste à être à l'avant-garde de la science de la gestion de placement de façon à favoriser une prospérité durable pour toutes nos parties prenantes. Les actions de Fiera Capital se négocient à la Bourse de Toronto sous le symbole « FSZ ».

En plus de son siège social situé à Montréal, Fiera Capital compte des filiales dans différentes régions et possède des bureaux dans plus d'une douzaine de villes dans le monde, dont New York (États-Unis), Londres (Royaume-Uni) et Hong Kong (RAS).

Chaque entité membre du même groupe que Fiera Capital (chacune étant désignée ci-après comme un « membre de son groupe ») ne fournit des services de conseil en placement ou de gestion d'investissements ou n'offre des fonds de placement que dans les territoires où le membre de son groupe est autorisé à fournir des services en vertu d'une dispense d'inscription ou dans les territoires où le produit est enregistré. Aux États-Unis, les services de gestion d'actifs de Fiera Capital sont fournis par ses filiales, qui sont des conseillers en placement enregistrés auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis (la « SEC ») ou qui exercent leurs activités en vertu d'une dispense d'inscription. Il n'est pas nécessaire d'avoir un certain niveau de compétence ou de formation pour s'enregistrer à la SEC. Pour obtenir de plus amples renseignements sur l'enregistrement d'une entité de Fiera Capital en particulier, ou sur l'exemption d'une entité donnée de Fiera Capital d'un tel enregistrement, veuillez consulter cette page Web .

Vous trouverez des renseignements supplémentaires sur Corporation Fiera Capital ainsi que sa notice annuelle sur le site de SEDAR au www.sedar.com .

