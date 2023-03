La production cinématographique et télévisuelle ontarienne grimpe en flèche et enregistre une année record





Des productions de premier plan comme Women Talking (Ce qu'elles disent) et The Boys contribuent à stimuler l'économie et à créer des emplois pour la province

TORONTO, le 21 mars 2023 /CNW/ - Des statistiques record sur la production cinématographique et télévisuelle ont été publiées aujourd'hui par Ontario Créatif, un organisme du gouvernement provincial dédié à l'essor des industries de la création en Ontario. Il s'agit du plus haut niveau jamais atteint, avec 419 productions qui ont rapporté 3,15 milliards de dollars en dépenses de production à l'économie. Outre cette valeur pécuniaire, ces chiffres représentent 45 891 emplois directs et indirects équivalents temps plein pour la population ontarienne.

« Les incitatifs financiers concurrentiels et les programmes compétitifs de l'Ontario contribuent au dynamisme de l'industrie de la production cinématographique et télévisuelle », a déclaré Neil Lumsden, ministre du Tourisme, de la Culture et du Sport de l'Ontario. « Grâce à la diversité des paysages et au large bassin de talents, qui attirent et retiennent des créateurs de contenu révolutionnaire produit en Ontario, l'industrie continue d'être un puissant moteur de l'économie provinciale. Les chiffres record enregistrés en 2022 représentent une immense source de satisfaction. »

« Ontario Créatif travaille en étroite collaboration avec un réseau de 80 bureaux du cinéma municipaux à l'échelle de la province afin de repérer et de promouvoir des lieux de tournage, des services de production et des services d'accueil locaux à même d'attirer et de retenir des producteurs aussi bien canadiens qu'étrangers, ce qui est essentiel pour maintenir la qualité et la demande de contenu produit en Ontario », a indiqué Karen Thorne-Stone, présidente-directrice générale d'Ontario Créatif.

Rien qu'en 2022, Ontario Créatif a favorisé la production de films et de séries télévisées populaires comme The Boys (Amazon Prime Video), qui est devenu le programme mettant en scène des superhéros le plus regardé en 2022, et Women Talking (Ce qu'elles disent), réalisé par Sarah Polley, qui a été acclamé sur la scène internationale et mis en nomination pour deux Oscars et en a remporté un.

FAITS EN BREF

L'industrie du cinéma et de la télévision ontarienne a apporté une contribution record de 3,15 milliards de dollars à l'économie de l' Ontario en 2022, créant 45 891 emplois directs et indirects équivalents temps plein de grande valeur pour la population ontarienne.





en 2022, créant 45 891 emplois directs et indirects équivalents temps plein de grande valeur pour la population ontarienne. La production intérieure représente désormais 38 % des dépenses totales de production cinématographique et télévisuelle en Ontario par rapport à 34 % en 2021.





par rapport à 34 % en 2021. La production cinématographique et télévisuelle intérieure est restée forte en 2022, avec une contribution de 1,20 milliard de dollars, soit une augmentation de 25 % par rapport à 2021.





La production intérieure de séries télévisées a été particulièrement robuste en 2022, avec 155 productions et plus de 891 millions de dollars de dépenses.





La production étrangère est restée forte en 2022, grâce à la vigueur de l'industrie de la télévision. Les dépenses totales en 2022 ont atteint 1,95 milliard de dollars.





La production de scènes réelles a augmenté en 2022, représentant 391 des 419 productions totales.





Les données recueillies par Ontario Créatif ne comprennent pas les productions commerciales ou les productions internes des radiodiffuseurs, qui sont estimées à plus de 1,4 milliard de dollars pour 2022, ce qui porte l'activité de production totale de l' Ontario à plus de 4.5 milliards de dollars pour l'année.

Pour consulter les statistiques d'Ontario Créatif sur la production en 2022, rendez-vous sur : https://www.ontariocreates.ca/fr/research/statistics.

À propos d'Ontario Créatif

Ontario Créatif est un organisme du gouvernement provincial qui encourage le développement économique, l'investissement et la collaboration dans les industries de la création de l'Ontario, à savoir celles de la musique, de l'édition de livres, de l'édition de revues, du cinéma et de la télévision, et des produits multimédias interactifs numériques. Pour obtenir de plus amples renseignements, rendez-vous sur ontariocreates.ca/fr.

ontariocreates.ca/fr

Available in English



Document d'information disponible



Infographie disponible

SOURCE Ontario Creates

Communiqué envoyé le 21 mars 2023 à 08:00 et diffusé par :