STIMVIA annonce les résultats prometteurs d'une étude clinique sur la vessie hyperactive

PRAGUE, 21 mars 2023 /PRNewswire/ -- STIMVIA , une entreprise de technologie médicale pionnière axée sur le développement et la commercialisation d'une nouvelle neuromodulation non invasive pour le traitement du dysfonctionnement des voies urinaires inférieures et intestinales, annonce la publication des résultats en matière d'innocuité et d'efficacité de la neuromodulation transcutanée électrique péronière (eTNM® péronier) administrée par le système de neuromodulation URIS® chez les patients ayant une vessie hyperactive. La publication évaluée par les pairs est actuellement disponible en ligne , et l'article papier devrait être publié dans le numéro d'avril d'un journal officiel de l'American Urological Association, The Journal of Urology.

L'essai URIS® était un essai international, prospectif, randomisé, contrôlé par un comparateur actif, multicentrique évaluant l'innocuité et l'efficacité de l'eTNM® péronier à l'aide du système de neuromodulation URIS® par rapport à la solifénacine chez les patients présentant des symptômes de vessie hyperactive, y compris des mictions fréquentes, une envie soudaine d'uriner et/ou une incontinence. Au total, 77 patients ont été répartis par randomisation dans un rapport de 2:1 dans l'un des deux groupes pour une période de traitement de 12 semaines, avec une période de suivi de sécurité de quatre semaines : Le système de neuromodulation URIS® a été administré une fois par jour pendant 30 minutes, tandis que la solifénacine 5 mg a été administrée par voie orale une fois par jour.

Au cours de l'essai, le système de neuromodulation URIS® a démontré une efficacité constante, a été bien toléré et a montré un profil d'innocuité nettement supérieur à celui de la solifénacine.

"Les résultats de cette étude démontrent que l'eTNM® péronier à l'aide du système de neuromodulation URIS® est sûr, bien toléré et efficace, avec plus de 85% des patients qui présentent une amélioration cliniquement significative des symptômes les plus gênants de vessie hyperactive. Fait important, l'eTNM® péronier est associé à une incidence significativement plus faible d'événements indésirables liés au traitement par rapport à la solifénacine", a déclaré le professeur Jan Krhut, chercheur principal dans l'essai URIS®, professeur d'urologie à l'Université d'Ostrava. "Les résultats de cet essai clinique ont démontré que le système de neuromodulation URIS® pourrait fournir une nouvelle modalité non invasive importante au traitement oral pour les patients souffrant de vessie hyperactive."

"Plus de centaines de millions de patients dans le monde souffrent de symptômes de vessie hyperactive, et plus de 80% des patients ne trouvent pas de soulagement en raison des effets secondaires ou de la faible efficacité de la pharmacothérapie orale. Le système de neuromodulation URIS® est sûr et efficace pour le traitement de la vessie hyperactive associé à un profil avantages-risques nettement supérieur à celui de la pharmacothérapie orale et à un impact nettement positif sur la qualité de vie des patients", a expliqué le Dr Roman V. Dvorak, médecin en chef chez Stimvia.

