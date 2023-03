Le Canada lance le 1-844-POISON-X, un nouveau numéro sans frais pour les centres antipoison





Les empoisonnements accidentels sont l'une des principales causes de blessures et de décès évitables au Canada

OTTAWA, ON, le 20 mars 2023 /CNW/ - Chaque année au Canada, plus de 1?500 personnes perdent la vie et près de 8?000 sont hospitalisées en raison d'empoisonnements involontaires par des médicaments, des produits de nettoyage, des produits à base de cannabis et de nombreux autres articles ménagers. En cette Semaine nationale de prévention des intoxications, nous incitons les gens à prendre des précautions pour assurer la sécurité de leurs proches, en se renseignant sur les modalités de rangement des poisons potentiels afin de prévenir les empoisonnements involontaires, ainsi que sur les mesures à prendre, lorsqu'ils surviennent.

Même s'il existe actuellement neuf numéros de téléphone différents pour accéder aux cinq centres antipoison du Canada, bon nombre de Canadiennes et de Canadiens ne connaissent malheureusement pas le numéro de téléphone de leur centre antipoison local ou ignorent même que ce service est disponible. C'est pour cette raison que Santé Canada lance un nouveau numéro sans frais, le 1-844-POISON-X, ou 1-844-764-7669 pour que les Canadiens aient plus facilement accès à des conseils médicaux critiques en cas d'empoisonnement. Nous vous incitons à sauvegarder ce numéro dans votre téléphone et à l'inclure dans votre stratégie d'action en cas d'empoisonnement.

Ce nouveau numéro gratuit et facile à retenir permettra de sauver des vies et conférera une plus grande résilience à notre système de santé puisqu'il réduira le nombre de visites inutiles dans les hôpitaux, les cliniques et les cabinets médicaux. En appelant ce numéro, les personnes seront désormais redirigées vers leur centre antipoison local, peu importe l'endroit d'où elles appellent dans le pays. Les numéros provinciaux actuels sont toujours en service et les Canadiens peuvent continuer à les utiliser.

Le lancement de ce numéro sans frais est rendu possible par l'investissement de Santé Canada dans le Système canadien de surveillance des données sur les intoxications (SCSDI), qui contribue à l'agrégation, à l'analyse et à l'interprétation des renseignements des centres antipoison du Canada en temps quasi réel de manière à guider les activités de prévention des empoisonnements et de réduction des méfaits.

Pour de plus amples renseignements sur l'achat, l'utilisation, le rangement et l'élimination sécuritaire des médicaments, des produits de santé et des produits chimiques ménagers, veuillez consulter le site web de Santé Canada.

Citations

« Ce nouveau numéro sans frais permettra aux gens de joindre plus facilement un centre antipoison lorsqu'ils en ont le plus besoin et contribuera à prévenir les maladies graves et les décès. Par conséquent, le numéro sans frais ajoutera une couche de résilience au système de santé en réduisant les visites inutiles dans les services d'urgence, les cliniques et les cabinets de médecins. »

L'honorable Jean-Yves Duclos

Ministre de la Santé

«?Les empoisonnements accidentels peuvent survenir à tout moment et à n'importe qui, que ce soit par le biais de médicaments en vente libre, sur ordonnance, de substances illicites, d'alcool ou de cannabis. Ce nouveau numéro sans frais permettra de sauver des vies, tout en conférant à bon nombre de Canadiennes et de Canadiens, accès de l'éducation de qualité, à point et fondée sur des données probantes en matière d'empoisonnement, ainsi qu'à l'expertise en soins de santé qui s'y rattache.?»

L'honorable Carolyn Bennett

Ministre de la Santé mentale et des Dépendances

« Il a fallu beaucoup de temps pour avoir un seul numéro sans frais permettant d'accéder aux services essentiels des centres antipoison partout au Canada, une vision de l'Association canadienne des centres antipoison et de toxicologie clinique depuis plus de 20 ans. Santé Canada a embrassé notre vision et l'a concrétisée pour l'ensemble des Canadiens grâce à du financement et à des centaines d'heures de travail. Nous sommes reconnaissants et enthousiastes d'en voir la mise en oeuvre. »

Dre Margaret Thompson

Directrice médicale, Centre antipoison de l'Ontario et du Manitoba

Présidente, Association canadienne des centres antipoison et de toxicologie clinique

« Dans la Synthèse des preuves en matière de prévention des empoisonnements au Canada, publiée en 2020, corédigée par Parachute et l'Injury Prevention Centre de l'Université de l'Alberta, l'une de nos principales recommandations était de mettre en place un numéro sans frais national pour simplifier et faciliter les appels à l'aide en cas d'empoisonnement soupçonné. Nous sommes ravis de voir le lancement du 1-844-POISON-X ainsi que sa promotion dans l'ensemble du Canada. Nous félicitons les gouvernements qui ont contribué à l'atteinte de cet important jalon. »

Pamela Fuselli

Présidente-directrice générale (PDG), Parachute

Faits en bref

Les centres antipoison servent aux professionnels de la santé et aux membres du public de point d'accès en tout temps (24 heures sur 24, sept jours sur sept) à des conseils sur le traitement médical d'expositions à des médicaments, à des drogues et à des substances chimiques.

Les centres antipoison prennent en charge 63 %, soit près des deux tiers, des cas à distance sans déplacement vers un établissement de soins de santé.

En 2020, les centres antipoison du Canada ont pris en charge 215 589 cas; plus du tiers des cas étaient des enfants âgés de 5 ans ou moins.

ont pris en charge 215 589 cas; plus du tiers des cas étaient des enfants âgés de 5 ans ou moins. En 2020, les substances les plus souvent citées dans les cas pris en charge par les centres antipoison étaient les médicaments pour le soulagement de la douleur (analgésiques) et les produits nettoyants pour la maison, comme l'eau de Javel.

Selon une enquête en ligne menée en 2020 par la firme Ipsos auprès de parents canadiens, seulement 40 % d'entre eux connaissaient l'existence des services antipoison ou savaient comment communiquer avec leur centre antipoison.

Le gouvernement du Canada travaille avec l'ensemble des provinces et des territoires pour la mise en oeuvre du 1-844-POISON-X. Le Québec continuera d'utiliser son numéro sans frais provincial. Si une personne qui appelle le numéro sans frais national indique qu'elle est au Québec, elle recevra comme consigne de téléphoner au Centre antipoison du Québec (1-800-463-5060).

Liens connexes

