Air Canada s'inscrit auprès de l'Office québécois de la langue française





MONTRÉAL, le 20 mars 2023 /CNW/ - Air Canada annonce son inscription volontaire auprès de l'Office québécois de la langue française en vertu de la Charte de la langue française, à la suite de plusieurs mois de discussions avec l'Office.

À titre de plus important transporteur aérien du Canada, Air Canada est fière de son engagement à l'égard de la langue française au Québec et à l'échelle de son réseau mondial. Le geste supplémentaire que pose aujourd'hui la Société reflète sa volonté de contribuer à la protection, à la promotion et au rayonnement de la langue française, dans le respect de la Loi sur les langues officielles qui s'applique au transporteur.

Air Canada est la plus importante société aérienne du Canada, le transporteur national du pays et un membre cofondateur du réseau Star Alliance -- le plus vaste regroupement mondial de sociétés aériennes.

