Xinhua Silk Road : SEG Solar achève l'acquisition d'une usine de fabrication de modules photovoltaïques de 2 GW à Houston, au Texas





HOUSTON, 20 mars 2023 /PRNewswire/ -- SEG Solar (SEG) a annoncé la clôture de l'acquisition d'une usine de fabrication à Houston, au Texas, aux États-Unis, capable de fabriquer des modules PV produisant l'équivalent de plus de 2 GW par an.

L'usine comprend environ 13 471 mètres carrés d'espace de fabrication et d'entreposage et environ 1 500 mètres carrés d'espace de bureau. L'installation sera équipée de trois lignes de production de pointe qui permettront à SEG de produire à la fois des modules TOPCON et des modules photovoltaïques à haut rendement de type N avec des cellules solaires de 182 mm ou 210 mm. SEG a l'intention de s'approvisionner auprès de fournisseurs locaux pour les modules produits en usine. La production à l'installation devrait commencer au premier trimestre de 2024.

L'investissement total de SEG dans l'installation devrait atteindre plus de 60 millions de dollars américains, y compris l'amélioration de l'équipement et des installations. SEG commencera à déplacer son siège social mondial et ses fonctions de soutien administratif à l'installation avant la fin de 2023. L'usine devrait créer jusqu'à 500 nouveaux emplois dans la région de Houston.

« SEG se réjouit d'établir une base de fabrication au Texas et est impatient de servir le marché américain avec plus de production nationale », a déclaré le vice-président et CLO de SEG, Michael Eden. « Cette installation aidera à maintenir l'indépendance énergétique écocentrée à faibles émissions de carbone aux États-Unis pour les générations futures. »

Fondée en 2016, SEG s'engage à fournir des solutions d'énergie solaire rentables et fiables sur le marché américain. D'ici la fin de 2024, SEG devrait expédier chaque année des modules PV produisant l'équivalent de plus de 2 GW.

Lien vers l'article original : https://en.imsilkroad.com/p/333265.html

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2035804/SEG.jpg

Communiqué envoyé le 20 mars 2023 à 13:04 et diffusé par :