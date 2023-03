Inauguration à Black Lake d'une maison des aînés et alternative





BLACK LAKE, QC, le 20 mars 2023 /CNW/ - La députée de Lotbinière-Frontenac et adjointe parlementaire du ministre de l'Éducation, Isabelle Lecours, a procédé aujourd'hui, au nom de la ministre déléguée à la Santé et aux Aînés, Sonia Bélanger, à l'inauguration officielle de la maison des aînés et alternative (MDAA) du secteur de Black Lake à Thetford Mines. Celle-ci accueillera ses premiers résidents dans la semaine du 3 avril 2023.

Située au 510, rue Christophe-Colomb, cette nouvelle MDAA regroupera 72 places pour la population de la région, soit 36 pour les personnes aînées et 36 autres pour les adultes ayant des besoins spécifiques. Vingt-quatre résidents et résidentes du CHSLD du Lac-Noir, désuet, y seront déménagés. Regroupées en 6 unités de 12 lits chacune, les installations offriront des chambres individuelles avec toilettes et douches adaptées pour chaque personne hébergée.

La MDAA de Black Lake, comme toutes les autres à venir, a été conçue pour rappeler davantage l'environnement d'un domicile et offrir aux résidents et résidentes un milieu de vie à dimension humaine.

Ce nouveau type de milieu de vie, ouvert sur la communauté, favorisera les contacts humains ainsi qu'un mode de vie plus actif, entre autres grâce à des espaces extérieurs et des installations intérieures mieux adaptés aux besoins des personnes hébergées et de leurs proches. Les personnes proches aidantes sont également intégrées à la vie quotidienne des résidents et résidentes : les milieux sont aménagés pour favoriser les contacts entre eux.

Citations :

«?Je suis très fière de voir un engagement phare de notre gouvernement se réaliser aujourd'hui avec l'ouverture de cette maison des aînés et alternative. Nous pouvons nous réjouir de savoir que plusieurs personnes de la région pourront bénéficier de ce modèle d'hébergement visionnaire et novateur, que nous avons voulu à échelle humaine, inclusif et agréable. Merci à tous ceux et celles qui ont contribué à sa concrétisation.?»

Sonia Bélanger, ministre déléguée à la Santé et aux Aînés

«?C'est une superbe nouvelle pour toute la communauté de Black Lake et des environs. La maison des aînés et alternative de Black Lake que nous inaugurons vient doter notre communauté d'un milieu de vie bienveillant, plus accueillant et plus chaleureux, qui favorise le bien-être des personnes hébergées. Merci à toutes les équipes qui ont contribué à la réalisation de ce projet tant attendu dans notre communauté.?»

Isabelle Lecours, députée de Lotbinière-Frontenac et adjointe parlementaire du ministre de l'Éducation

Faits saillants :

En plus de celle de Blake Lake , une maison des aînés et alternative a commencé ses opérations en février dernier, dans la région de la Chaudière-Appalaches, soit dans le secteur de Saint-Étienne-de-Lauzon, à Lévis. Une maison des aînés verra également le jour à Saint-Martin , en Beauce, plus tard cette année.

