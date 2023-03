AVIS AUX MÉDIAS - Budget du Québec : François Vincent, vice-président Québec de la FCEI, sera disponible sur place pour commenter





MONTRÉAL, le 20 mars 2023 /CNW/ - François Vincent, vice-président de la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (FCEI) pour le Québec sera disponible demain en personne au huit clos des médias du Centre des congrès de Québec pour commenter les mesures prises par le gouvernement du Québec.

Quoi : Réaction de la FCEI au dépôt du budget du Québec 2023-2024

Date : mardi 21 mars 2023

Heure : De 9 h à 16 h au huis clos des médias et après la levée du huis clos vers 16 h

Lieu : Centre des congrès de Québec, rue Honoré-Mercier, Québec (Québec)

Pour prendre un rendez-vous, veuillez communiquer avec Maud Larivière : [email protected] , 514-817-0228.

Pour rappel, lors de la rencontre prébudgétaire du mois de février avec le ministre des Finances Eric Girard, la FCEI avait présenté différentes recommandations concernant les priorités des PME. Elle a fait des demandes, notamment au sujet de la pénurie de main-d'oeuvre et de fiscalité. Pour consulter l'ensemble des recommandations de la FCEI .

À propos de la FCEI

La FCEI (Fédération canadienne de l'entreprise indépendante) est le plus grand regroupement de PME au pays, comptant 97 000 membres dans tous les secteurs d'activité et toutes les régions. Elle vise à augmenter les chances de succès des PME en défendant leurs intérêts auprès des gouvernements, en leur fournissant des ressources personnalisées et en leur offrant des économies exclusives. Visitez fcei.ca pour en savoir plus.

