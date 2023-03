Avis aux médias - Budget du Québec: l'IRIS au huis clos des médias

Le 13 mars, Darren Entwistle, président et chef de la direction de TELUS, a acheté 150 400 actions ordinaires additionnelles et détient désormais un total de 556 904 actions ordinaires de TELUS. M. Entwistle n'en est pas à son premier investissement...

L'honorable Sean Fraser, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, répondra aux questions des médias à la suite d'une visite de Giatec avec la ministre fédérale allemande de l'Intérieur et des Communautés, Nancy Faeser, et le...