Greene Enterprise se dote des capacités de contrôle de processus critique que requiert sa technologie durable et haute efficacité de récupération des déchets





Le processus de pyrolyse et de gazéification multivariable affiche un rendement optimisé grâce à l'architecture de contrôle entièrement numérisée fournie par le système de contrôle-commande PlantPAx de Rockwell Automation

BRUXELLES, 20 mars 2023 /PRNewswire/ -- Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), la plus grande entreprise mondiale dédiée à l'automatisation industrielle et à la transformation numérique, annonce que son système de contrôle distribué (DCS) PlantPAx® joue un rôle clé dans une technologie innovante à haute efficacité de récupération des déchets développée par la société espagnole Greene Enterprise.

Le processus de pyrolyse et gazéification de Greene Enterprise permet de réduire jusqu'à 80 % des déchets en les transformant en produits à valeur ajoutée (huiles de pyrolyse ou biochar par exemple), qui peuvent être utilisés comme matières premières dans différents processus industriels.

Pour Greene, cette technologie constitue une solution respectueuse de l'environnement et au coût optimisé pour les entreprises qui doivent gérer de manière efficace et durable de grandes quantités de déchets conformément à la législation et aux programmes de développement durable en vigueur.

Eric Chalengeas, vice-président Ventes de Rockwell Automation pour la région sud, a expliqué : « À l'heure où le développement durable soulève un défi de taille pour de nombreuses entreprises, les solutions numériques modernes permettent non seulement de réduire le volume de déchets en cours de production, mais également, comme dans ce cas, après leur rejet, grâce à un contrôle plus strict des processus.

Concernant cette application, notre système de contrôle distribué PlantPAx a représenté la plateforme de contrôle de processus idéale, dans le cadre d'un déploiement d'outils numériques, de plus grande envergure qui incluait également des simulations au moyen de jumeaux numériques. C'est par ailleurs un excellent exemple de collaboration au sein de notre écosystème de partenaires PartnerNetworktm, grâce auquel Greene a pu bénéficier de l'expérience de notre distributeur spécialisé, TCA-Automation. »

Vicente Centelles Forner, responsable chez Greene Enterprise, a déclaré : « Notre technologie de gazéification est efficace parce que nous l'avons décomposée en plusieurs étapes, ce qui nous assure un contrôle accru à chaque étape. Cependant, cette approche accentue le niveau de complexité dans la mesure où le nombre de variables augmente. Mais grâce au système de contrôle distribué PlantPAx, tous les paramètres sont constamment optimisés. »

La dernière version du système de contrôle distribué PlantPAx a été spécialement conçue pour constituer un élément à part entière des stratégies de transformation numérique couvrant de nombreuses applications de processus. En l'intégrant à d'autres solutions numériques, les utilisateurs et les producteurs peuvent prendre plus rapidement des décisions plus efficaces en matière de contrôle des processus, et ainsi répondre avec davantage de célérité aux attentes de leurs clients et à l'évolution permanente des spécifications.

