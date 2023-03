Bonjour! EIGER apporte l'aventure tropicale en Suisse





INTERLAKEN, Suisse, 17 mars 2023 /PRNewswire/ -- EIGER Adventure, une marque populaire indonésienne de vêtements de plein air écologiques, a ouvert son premier magasin international à Interlaken le 15 mars 2023. Le magasin devrait attirer les touristes et les habitants qui recherchent des vêtements et accessoires de plein air de haute qualité.

Visitez https://eigeradventure.com/ pour en savoir plus sur les produits d'EIGER Adventure.

Qualité, design et durabilité au premier plan de la feuille de route internationale d'EIGER Adventure

En tant que marque qui fait de son mieux sur la scène internationale, EIGER a reçu de nombreuses certifications, assurant que tous les produits ont passé des contrôles de qualité vigoureux pour répondre à la norme mondiale de haute qualité. Le magasin mettra également en valeur l'engagement de l'entreprise envers les pratiques commerciales écologiques. Un exemple de ce dévouement est le sac à dos primé Ecosaviour 45 d'EIGER, fabriqué à partir de matériaux recyclés. Le support est fait à partir de bambou fabriqué par des PME (petites et moyennes entreprises) indonésiennes et remplace l'habituel structure en aluminium, en fibre ou en acier.

En plus de vendre des produits d'activités de plein air, le magasin ouvert à Interlaken vise également à présenter la culture indonésienne et les attractions touristiques aux visiteurs. En plus de découvrir la boutique créée sous le thème « Wonderful Indonesia », les clients se verront offrir un café signature de l'Indonésie.

Les débuts internationaux d'EIGER rendent hommage à son inspiration fondatrice

La marque EIGER Adventure, fondée en 1989, s'inspire de la célèbre montagne suisse Eiger. Depuis, la société a grandi et développé une base de clients solide à travers l'Indonésie et a cultivé un esprit de durabilité dans chaque initiative d'affaires. « Notre premier magasin à Interlaken réalise notre rêve de longue date partagé avec les consommateurs d'EIGER. Nous sommes ici pour écouter leurs histoires partout au pays et dans le monde et nous nous engageons à encourager l'innovation et la collaboration dans un esprit de durabilité », a déclaré Ronny Lukito, fondateur d'EIGER Adventure.

Avec une solide histoire de réalisations en Indonésie, EIGER Adventure a le potentiel de réaliser une croissance continue sur le marché international. À l'échelle mondiale, le marché du vêtement de plein air devrait atteindre environ 26 milliards de dollars d'ici la fin de 2026; par conséquent, l'investissement des gouvernements indonésien et suisse est prêt pour le succès à long terme. « Nous avons hâte d'accueillir EIGER Adventure, une fière marque indonésienne, ici en Suisse et de les féliciter pour leur internationalisation », a déclaré Philippe Ritschard, maire d'Interlaken. « Nous sommes honorés d'héberger leur premier magasin d'EIGER Adventure à l'étranger et nous espérons qu'il sera le pionnier d'autres produits indonésiens à arriver en Suisse, car Interlaken se réjouit des investissements réalisés. »

Poursuivant son succès, EIGER Adventure entrera bientôt sur le marché du vêtement de plein air d'Asie du Sud-Est pour renforcer sa croissance mondiale.

À propos d'EIGER Adventure

EIGER Adventures propose des vêtements et équipements de plein air de haute qualité pour les amateurs d'activités en plein air. EIGER fournit aux aventuriers ce dont ils ont besoins dans trois catégories de produits primaires : l'alpinisme, l'équitation et Authentic 1989, offrant des designs classiques aux grimpeurs, cyclistes et randonneurs. En plus de se concentrer sur les activités de plein air, EIGER priorise la durabilité environnementale et la responsabilité sociale, visant à éduquer et inspirer les gens sur la vie verte, l'expédition, et la responsabilité.

Contact pour les médias

Shulhan Rijal

Responsable des relations publiques d'EIGER Adventure

[email protected]

