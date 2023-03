Le gouvernement du Canada verse un investissement d'un million de dollars à Indus Community Services à l'appui de la santé mentale





Ce financement fait partie d'un engagement de 100 millions de dollars pour appuyer les personnes les plus touchées par la COVID-19

MISSISSAUGA, ON, le 16 mars 2023 /CNW/ - Les jeunes méritent d'avoir accès à du soutien en santé mentale et en traitement des dépendances au moment où ils en ont besoin, là où ils en ont besoin. Alors que nous nous relevons de la pandémie de COVID-19, nous agissons afin de répondre aux changements des besoins et des préoccupations des jeunes, notamment ceux issus des communautés d'immigrants et de nouveaux arrivants.

L'honorable Kamal Khera, ministre des Aînés, au nom de l'honorable Carolyn Bennett, ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé, annonce aujourd'hui le versement d'un financement d'un million de dollars à Indus Community Services. Le financement facilitera l'offre de mesures de soutien en santé mentale à de nouveaux arrivants, à des étudiants étrangers ainsi qu'à des jeunes et jeunes adultes réfugiés dans les communautés sud-asiatiques de la région de Peel. Le projet, «?Boost Wellness of Transitional Age Youth?» vise à appuyer environ 1?000 jeunes et jeunes adultes au moyen de service de soutien qui visent à réduire l'isolement, à favoriser les liens sociaux et à promouvoir la santé mentale ainsi que la guérison dans le contexte de la pandémie de COVID-19 et de la reprise postpandémie.

L'investissement d'aujourd'hui prend appui sur l'annonce historique faite par le gouvernement du Canada en février d'un investissement de 198,6 milliards de dollars sur dix ans pour améliorer les services de soins de santé pour les Canadiennes et les Canadiens, réduire les retards dans les opérations chirurgicales, soutenir les travailleurs de la santé et améliorer les services intégrés de santé mentale et de traitement des dépendances. Nous continuerons à faire tout ce qu'il faut pour que la population canadienne bénéficie du soutien dont elle a besoin en matière de santé mentale et de traitement des dépendances pour préserver son bien-être aujourd'hui et à l'avenir.

Citations

«?Alors que nous travaillons avec les provinces et les territoires pour perfectionner notre système de soins universel et améliorer l'accès au soutien en santé mentale et en traitement des dépendances, le financement annoncé aujourd'hui aidera à renforcer la résilience en santé mentale pour les membres des communautés sud-asiatiques de Peel. Ceci inclut les personnes ayant été particulièrement frappées par la pandémie de COVID-19, telles que les nouveaux arrivants, les étudiants étrangers, les jeunes réfugiés et les jeunes adultes.?»

L'honorable Carolyn Bennett

Ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé

«?Les dernières années ont été difficiles pour le bien-être mental des jeunes au Canada, particulièrement pour les nouveaux arrivants qui sont parfois confrontés à des obstacles en matière d'accès à des services de santé mentale qui tiennent compte de leur culture. Notre gouvernement intervient en apportant un soutien crucial dans le domaine de la santé mentale pour les nouveaux arrivants, les étudiants étrangers, les jeunes réfugiés et les jeunes adultes des communautés sud-asiatiques de la région de Peel. Nous nous engageons pleinement à donner la priorité aux initiatives en matière de santé mentale et à les soutenir, au bénéfice de toute la population, particulièrement pour ceux et celles qui sont dans le besoin. »

L'honorable Kamal Khera

Ministre des Aînés

«?Je suis ravi de voir le gouvernement du Canada accorder un financement à Indus dans le but de promouvoir la santé mentale et la guérison dans le contexte de la pandémie de COVID-19 et du rétablissement après celle-ci. Ce projet apportera du soutien aux résidents de Mississauga-Est-Cooksville qui ont été touchés par la pandémie de COVID-19. Notre gouvernement entend améliorer les résultats en matière de santé mentale.?»

Peter Fonseca

Député, Mississauga-Est--Cooksville, Ontario

«?Le projet Boost Wellness permettra aux Indus de promouvoir la santé mentale et de fournir un soutien en santé mentale nécessaire et culturellement adapté aux jeunes racialisés qui n'ont pas accès aux services dans la région peu desservie de Peel. En outre, les étudiants étrangers et les jeunes réfugiés se sentent souvent oubliés par ceux qui les accueillent et sont confrontés à d'énormes pressions personnelles. Le projet Boost Wellness, financé par le gouvernement fédéral, permettra à de nombreux jeunes en transition et à leurs familles de retrouver un certain équilibre et de se diriger vers le succès qu'ils méritent.?»

Gurpreet Malhotra

Directeur général, Indus Community Services

Faits en bref

Cette annonce fait partie d'un investissement de 100 millions de dollars prévu dans le budget 2021 pour soutenir des projets de promotion de la santé mentale et de prévention des maladies mentales dans les populations touchées de manière disproportionnée par la pandémie de COVID-19. Il s'agit notamment des jeunes, des personnes âgées, des Premières nations, des Inuits et des Métis, des Noirs et des autres personnes racialisées au Canada , des travailleurs de première ligne et autres travailleurs essentiels, ainsi que les personnes dont la santé mentale a été, et continue d'être, particulièrement touchée par la pandémie.

, des travailleurs de première ligne et autres travailleurs essentiels, ainsi que les personnes dont la santé mentale a été, et continue d'être, particulièrement touchée par la pandémie. Le gouvernement du Canada est résolu à appuyer la santé mentale de la population canadienne tout au long de la pandémie de COVID-19 et au-delà.

est résolu à appuyer la santé mentale de la population canadienne tout au long de la pandémie de COVID-19 et au-delà. La promotion de la santé mentale et la prévention de la maladie mentale sont des éléments essentiels au bien-être, et elles peuvent contribuer à réduire le recours au système de santé. Des projets communautaires axés sur la promotion de la santé mentale peuvent améliorer les résultats sur la santé tout au long de la vie.

Le Collège universitaire Renison de l'Université de Waterloo héberge Le carrefour de développement et d'échange pour la promotion de la santé mentale (carrefour DEC) en matière de promotion de la santé mentale pour appuyer les projets financés au moyen de cet investissement. Le but est de bâtir une communauté de personnes ayant pour intérêt commun d'optimiser la promotion de la santé mentale ainsi que la prévention de la maladie mentale dans l'ensemble du Canada .

l'Université de Waterloo héberge Le carrefour de développement et d'échange pour la promotion de la santé mentale (carrefour DEC) en matière de promotion de la santé mentale pour appuyer les projets financés au moyen de cet investissement. Le but est de bâtir une communauté de personnes ayant pour intérêt commun d'optimiser la promotion de la santé mentale ainsi que la prévention de la maladie mentale dans l'ensemble du . Le portail Espace mieux-être Canada offre accès gratuitement à des contenus éducatifs, à des thérapies autogérées, à un soutien par les pairs avec modérateur et à du counseling individuel offert par des professionnels de la santé compétents. Si vous ou l'un de vos proches avez des difficultés, vous pouvez avoir accès au portail Espace mieux-être Canada , téléphoner au 1-866-585-0445 ou texter MIEUX au 741741 (adultes) ou au 686868 (jeunes).

offre accès gratuitement à des contenus éducatifs, à des thérapies autogérées, à un soutien par les pairs avec modérateur et à du counseling individuel offert par des professionnels de la santé compétents. Si vous ou l'un de vos proches avez des difficultés, vous pouvez avoir accès au portail Espace mieux-être , téléphoner au 1-866-585-0445 ou texter MIEUX au 741741 (adultes) ou au 686868 (jeunes). Jeunesse, J'écoute offre 24 heures sur 24, sept jours sur sept, des services de santé mentale en ligne qui fournissent un soutien gratuit et confidentiel aux jeunes en français et en anglais.

