Le député Michael McLeod annonce un financement de plus d'un million de dollars pour l'Arctic Indigenous Wellness Foundation et le Northern Mosaic Network

YELLOWKNIFE, NT, le 16 mars 2023 /CNW/ - L'Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées a mis en évidence les causes systémiques sous-jacentes de la violence continue envers les femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQQIA+ autochtones. De plus, la pandémie de COVID-19 a créé des défis sans précédent pour les personnes cherchant de l'aide et les organismes de première ligne qui les soutiennent.

Aujourd'hui, Michael McLeod, député des Territoires du Nord-Ouest, au nom de l'honorable Marci Ien, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse, a annoncé un financement de plus d'un million de dollars pour l'Artic Indigenous Wellness Foundation et le Northern Mosaic Network.

Les fonds seront répartis comme suit :

557 880 $ à l'Arctic Indigenous Wellness Foundation pour leur projet Politiques de gouvernance et administration de l'Arctic Indigenous Wellness Foundation. Ce financement améliorera la capacité Fondation à prévenir et lutter contre la violence fondée sur le sexe (VFS) envers les femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQI+ autochtones, en mettant l'accent sur les personnes visées par la violence fondée sur le sexe dans les Territoires du Nord-Ouest, le Nunavut et le Yukon.

443 260 $ au Northern Mosaic Network pour le projet Les jeunes des T.N.-O. se prennent en main : Unir les voix des 2ELGTBQIPA+ nordiques et autochtones qui élaborera des initiatives communautaires permettant de surmonter les principaux problèmes auxquels sont confrontées les communautés 2ELGBTQI+, dont les obstacles intersectionnels à l'égalité.

L'annonce du financement s'inscrit dans l'appui au Plan d'action national pour mettre fin à la violence fondée sur le sexe par les ministres responsables de la condition féminine des gouvernements fédéraux, provinciaux et territoriaux en novembre 2022. Le Plan d'action national comprend cinq piliers : un soutien aux personnes victimes et survivantes et à leur famille; la prévention; un système judiciaire préventif; la mise en oeuvre d'approches dirigées par les Autochtones; et une infrastructure sociale et un environnement propice.

« Les taux incroyablement élevés de violence contre les femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQI+ autochtones sont inacceptables. Les organismes de défense des droits et les bénévoles de première ligne travaillent fort pour un changement systémique, et il est essentiel de soutenir leurs efforts. Le financement annoncé aujourd'hui aidera l'Arctic Indigenous Wellness Foundation et le Northern Mosaic Network à renforcer leur capacité à offrir des programmes de prévention de la violence fondée sur le sexe, visant à s'attaquer aux causes profondes de la violence contre les femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQI+ autochtones. »

Michael McLeod, député des Territoires du Nord-Ouest

Le financement annoncé aujourd'hui fait partie des quelques 601,3 millions de dollars que le gouvernement du Canada s'est engagé à verser dans le cadre du budget de 2021 pour accroître les efforts visant à mettre fin à la violence fondée sur le sexe.





s'est engagé à verser dans le cadre du budget de 2021 pour accroître les efforts visant à mettre fin à la violence fondée sur le sexe. Cette annonce s'appuie sur le financement de plus de 13 millions de dollars accordé précédemment par Femmes et Égalité des genres Canada à plus de 100 projets de commémoration qui ont permis d'honorer la vie et l'héritage des femmes, des filles et des personnes 2ELGBTQQIA+ disparues et assassinées.





à plus de 100 projets de commémoration qui ont permis d'honorer la vie et l'héritage des femmes, des filles et des personnes 2ELGBTQQIA+ disparues et assassinées. Le budget de 2022 a prévu 539,3 millions de dollars sur cinq ans afin de soutenir les efforts des provinces et des territoires pour la mise en oeuvre du Plan d'action national pour mettre fin à la violence fondée sur le sexe.





Ce financement est une contribution essentielle dans le cadre du Plan d'action national pour mettre fin à la violence fondée sur le sexe, en particulier le pilier 4 qui appuie les approches dirigées par les Autochtones. Par ailleurs, ce financement constitue également une initiative clé de la Voie fédérale concernant les femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQQIA+ autochtones disparues et assassinées (la Voie fédérale).





La Voie fédérale concernant les femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQQIA+ autochtones disparues et assassinées est la contribution du gouvernement du Canada au Plan d'action national 2021 pour les femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQQIA+ autochtones disparues et assassinées : Mettre fin à la violence faite aux femmes, aux filles et aux personnes 2ELGBTQQIA+ autochtones. Elle décrit les efforts actuels et à venir du gouvernement du Canada pour mettre fin à la violence fondée sur le sexe et au racisme systémique responsables de la disparition et du meurtre de femmes, de filles et de personnes 2ELGBTQQIA+ autochtones.





au Plan d'action national 2021 pour les femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQQIA+ autochtones disparues et assassinées : Mettre fin à la violence faite aux femmes, aux filles et aux personnes 2ELGBTQQIA+ autochtones. Elle décrit les efforts actuels et à venir du gouvernement du pour mettre fin à la violence fondée sur le sexe et au racisme systémique responsables de la disparition et du meurtre de femmes, de filles et de personnes 2ELGBTQQIA+ autochtones. Le gouvernement du Canada s'est engagé à fournir environ 300 millions de dollars en financement d'urgence pour la COVID-19 afin de soutenir les personnes confrontées à la violence fondée sur le sexe. Depuis avril 2020, le gouvernement du Canada a versé plus de 259 millions de dollars en financement d'urgence pour la COVID-19 à 1?400 maisons d'hébergement pour femmes, centres d'aide aux victimes d'agression sexuelle et autres organismes, dont 138 organismes au service des Autochtones.

