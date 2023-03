Marlabs nomme Usha Jamadagni au poste de responsable de la prestation de services





Cette spécialiste du secteur sera chargée de fournir des solutions numériques aux clients internationaux

PISCATAWAY, New Jersey, et BANGALORE, Inde, 16 mars 2023 /PRNewswire/ -- Marlabs Innovation LLC, société mondiale de solutions numériques, a annoncé aujourd'hui la nomination d'Usha Jamadagni à la direction de Marlabs en tant que responsable de la prestation de services.

Mme Jamadagni dirigera les activités et les opérations de Marlabs au niveau international et s'engagera sur la voie d'une croissance et d'une rentabilité durables, en mettant l'accent sur les personnes. Elle possède plus de 25 ans d'expérience dans diverses fonctions de direction aux États-Unis et en Inde. Avant de rejoindre Marlabs, elle était directrice générale d'Accenture India.

Auparavant, Mme Jamadagni a travaillé avec des entreprises Fortune 500 dans le secteur de l'infrastructure et de l'informatique cloud intelligente. Réputée dans le secteur pour ses compétences en matière de leadership, de communication, de négociation et de relations interpersonnelles, elle est titulaire d'une licence en ingénierie électronique et de communication de l'université de Mysore et d'une maîtrise en informatique de l'université PACE de New York.

« Nous sommes ravis d'accueillir Usha au sein de la famille Marlabs, alors que nous passons à la phase suivante de notre croissance. Usha est un leader visionnaire et sa grande expertise dans la fourniture de solutions numériques sera essentielle pour encourager les talents de Marlabs à atteindre des résultats exceptionnels. Nous sommes impatients de développer notre expertise en matière de prestation de services à l'échelle mondiale dans les mois à venir. Le moment ne pouvait pas être mieux choisi », a déclaré Todd Keller, directeur de l'exploitation de Marlabs.

« Je suis ravie de faire partie d'une société qui possède une forte culture et de solides valeurs et qui est en passe de devenir le partenaire de choix en matière de solutions numériques. Marlabs est en train de prendre un virage dans son parcours numérique, en aspirant à une croissance accélérée et à des opportunités sur différents continents. J'ai hâte de travailler en étroite collaboration avec le conseil d'administration et les dirigeants pour créer une société de prestation de services de classe mondiale », a commenté Mme Jamadagni.

À propos de Marlabs :

Marlabs est une société de services numériques spécialisée dans les services d'automatisation intelligente, qui aide les grandes entreprises du monde entier à améliorer leurs opérations, à garder les clients au plus près, à transformer les données en décisions, à réduire les risques du cyberespace, à renforcer les systèmes existants et à saisir les nouvelles occasions et les revenus générés par le numérique. Elle fournit une stratégie et des services de conseils axés sur le numérique, l'incubation et le prototypage rapide de solutions et l'ingénierie de solutions numériques agiles. Marlabs a son siège social au New Jersey et possède des bureaux aux États-Unis, en Allemagne et en Inde.

