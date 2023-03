Projet visant à favoriser le vieillissement actif - Le gouvernement du Québec accorde un soutien financier de 100 000 $ à la Municipalité de Saint-Paulin





SAINT-PAULIN, QC, le 16 mars 2023 /CNW/ - La ministre déléguée à la Santé et aux Aînés, Sonia Bélanger, la ministre des Affaires municipales, Andrée Laforest, ainsi que le député de Maskinongé, Simon Allaire, annoncent qu'une aide financière de 100 000 $ est octroyée à la Municipalité de Saint-Paulin pour l'aménagement d'un sentier pédestre et d'une aire de repos intergénérationnelle en bordure du parc du Petit-Galet.

Ce projet s'inscrit dans le Programme d'infrastructures Municipalité amie des aînés (PRIMADA), qui vise à soutenir des initiatives contribuant au vieillissement actif au sein de la communauté. Les dossiers admissibles concernent la réalisation de petits travaux d'infrastructures et d'aménagements venant combler les besoins des personnes aînées.

Le projet de la Municipalité de Saint-Paulin a pour but de favoriser les déplacements actifs et sécuritaires des personnes aînées. Les travaux consistent en l'aménagement d'un sentier en poussière de pierre et d'un sentier végétal. Il inclut également l'installation d'une douzaine de lampadaires sur des bases de béton.

Citations :

«?Le PRIMADA vient soutenir les communautés dans leur volonté de créer des environnements plus accueillants et inclusifs pour les personnes aînées. Il est une démarche cruciale pour notre gouvernement. Je remercie toutes les municipalités partenaires d'avoir à coeur de favoriser la vie active de ces personnes dont les talents, l'expérience et le savoir constituent la richesse de notre société. Tous ensemble, nous pourrons changer les choses de manière durable.?»

Sonia Bélanger, ministre déléguée à la Santé et aux Aînés

«?À travers chaque projet soutenu par le PRIMADA, notre gouvernement réaffirme son engagement à aider les municipalités pour qu'elles offrent à leur population des espaces attractifs et dynamiques. Je suis très fière de nous voir appuyer ces initiatives qui répondent aux besoins des personnes aînées et qui contribuent à ce que nos milieux de vie soient favorables à leur épanouissement et à leur bien-être. Merci à tous ceux et celles qui participent à la réalisation de ces projets, partout au Québec.?»

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales

«?Je tiens à remercier toutes les personnes qui se sont mobilisées pour la mise en place de ce projet d'aménagement de sentier pédestre et d'une aire de repos intergénérationnelle dans la Municipalité de Saint-Paulin. C'est une très belle initiative qui vise à fournir à de nombreux aînés des installations sécuritaires, adaptées à leur réalité et à leurs besoins.?»

Simon Allaire, député de Maskinongé

Faits saillants :

Le PRIMADA est un programme conjoint du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation et du Secrétariat aux aînés du ministère de la Santé et des Services sociaux.

Depuis 2009, plus de 1?000 municipalités et MRC regroupant 93,5 % de la population québécoise ont réalisé ou entrepris une démarche Municipalité amie des aînés, laquelle vise l'adaptation des politiques, des infrastructures et des services municipaux au vieillissement de la population, en fonction d'une vie plus longue et plus active. Cette démarche applique le concept de vieillissement actif préconisé par l'Organisation mondiale de la santé en vue d'optimiser les possibilités de participation sociale, de vieillissement en santé et de création de milieux de vie sains, sécuritaires et accueillants pour les personnes aînées.

Rappelons que le PRIMADA, qui prendra fin le 31 mars 2023, fait place au Programme d'infrastructures municipales pour les aînés (PRIMA) lancé en avril 2022 et s'inscrivant dans la continuité de son prédécesseur.

Lien connexe :

Pour plus d'information sur le programme, consultez le www.quebec.ca/mada.

SOURCE Cabinet de la ministre déléguée à la Santé et aux Aînés

Communiqué envoyé le 16 mars 2023 à 07:00 et diffusé par :