La 47e FOIRE DE JINHAN se tiendra du 21 au 27 avril à Canton





CANTON, Chine, 16 mars 2023 /PRNewswire/ -- La FOIRE DE JINHAN, le principal salon chinois de la maison et des cadeaux s'apprête à lancer sa 47e édition du 21 au 27 avril à Canton, où 900 fabricants chinois présenteront leurs meilleures ventes et leurs nouvelles collections.

La 47e FOIRE DE JINHAN présentera neuf catégories, à savoir les décorations pour la maison, les décorations saisonnières, les accessoires de plein air et de jardinage, les meubles décoratifs, les textiles et accessoires de maison, la cuisine et la salle à manger, les parfums et soins d'hygiène personnelle, les souvenirs et cadeaux, les jouets et la papeterie, etc.

Les acheteurs tels que les importateurs, les grossistes, les chaînes de vente au détail et les professionnels du design bénéficieront d'un prix concurrentiel et d'un design de pointe ; ils découvriront un marché plein de vigueur et de possibilités. Des tonnes de bons produits fourniront aux acheteurs diverses options afin de les aider à trouver les bestsellers potentiels de l'année à venir et des produits uniques pour se démarquer.

Outre les zones lounges et les aires de restauration pour les acheteurs, la FOIRE DE JINHAN offrira un ensemble complet de services tels que des indemnités d'hébergement à l'hôtel, une navette, des repas de haute qualité, etc., qui permettent aux acheteurs de vivre une expérience vraiment confortable.

Ce rendez-vous commercial de sept jours constitue une ressource durable, éprouvée et progressiste pour les importateurs, les grossistes, les chaînes de vente au détail et les professionnels du design. La FOIRE DE JINHAN rassemble toute la communauté des produits pour la maison et des cadeaux de Chine. La meilleure façon de découvrir la valeur de la FOIRE DE JINHAN est d'y être. Obtenez votre badge gratuit aujourd'hui et commencez à planifier votre visite. https://i.jinhanfair.com/en/login?fromUrl=pg-47

Les grands prix sont exclusivement réservés aux acheteurs préinscrits, et comprennent 30 billets d'avion, 200 nuits d'hôtel, etc. Enregistrez-vous pour la foire à venir et tentez votre chance immédiatement. ( https://i.jinhanfair.com/en/login?fromUrl=pg-47 )

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2032306/JINHAN_FAIR.jpg

