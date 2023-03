Nitro reconnu comme un Leader des signatures électroniques par les analystes de GigaOm pour la deuxième année consécutive





Nitro Software, un chef de file mondial des solutions de logiciel-service pour les signatures électroniques et les documents PDF pour les entreprises, a annoncé aujourd'hui que Nitro Sign a une nouvelle fois reçu la distinction de Leader dans le rapport Radar sur les solutions de signature électronique de GigaOm.

Nitro Sign fournit aux organisations des signatures électroniques avec un degré élevé de confiance qui respectent ou dépassent les normes internationales de sécurité et de conformité, incluant de multiples couches de protection et de vérification d'identité. La solution évolutive offre également des API et des intégrations flexibles.

Distinguant Nitro Sign comme un Leader de l'industrie pour la deuxième année consécutive, GigaOm a reconnu que la plateforme de Nitro prend en charge des processus hautement sécurisés et de bout en bout pour les documents numériques, avec une expérience client sans faille.

L'édition 2023 du rapport Radar sur les solutions de signature électronique de GigaOm a octroyé à Nitro Sign des scores élevés pour :

son aide à la conformité étendue, offrant une intégration directe de l'identification électronique pour plus de 30 juridictions

ses fonctionnalités phares d'analyse et de configuration des champs de données

ses excellents niveaux de tarification avec des frais supplémentaires minimes

ses capacités d'automatisation et de numérisation dans les flux de documents

sa modularité et sa sécurité résultant de sa stratégie mondiale pour les centres de données, à degré élevé de confiance, ses mesures de sécurité étendues et ses sceaux d'inviolabilité au niveau de la signature (plutôt que de l'enveloppe)

GigaOm a également noté que le vaste portefeuille de Nitro est en mesure de prendre en charge les cas d'utilisation même les plus complexes.

« L'adoption à l'échelle mondiale des signatures électroniques a décollé pendant la pandémie, et elle ne fait que s'accélérer depuis », a déclaré Sam Thorpe, directeur des produits chez Nitro. « Des entreprises de toutes tailles, partout dans le monde, bénéficient de la souplesse, de l'efficacité et de la productivité permises par la technologie des signatures électroniques. Et, alors que Nitro offre une expérience client sans faille, comme l'atteste le rapport Radar de GigaOm, nos solutions de signature électronique ont des capacités allant bien au-delà de la possibilité pour les individus de signer des documents sur leurs appareils. Nitro a fait le gros du travail en coulisse pour proposer une solution à degré élevé de confiance et facile à utiliser, qui assure que nos clients disposent de la bonne sécurité, peuvent éviter la fraude et rester en conformité. »

Le rapport Radar de GigaOm fait remarquer : « Pour être un acteur important dans ce domaine, une solution de signature électronique doit non seulement prendre en charge le processus central de signature électronique (préparation, distribution, exécution) mais aussi offrir une aide à la conformité étendue, une modularité pour les cas d'utilisation à gros volume et une flexibilité pour tout un éventail de pays, de langues et d'interfaces. Une fonctionnalité permettant simplement à un utilisateur d'apposer une signature sur un document ne suffit pas pour être retenu dans ce rapport. »

Le rapport ajoute que « les entreprises recherchent des capacités de traitement de bout en bout plutôt que des solutions individuelles. Autrement dit, les signatures électroniques sont considérées comme un élément essentiel de suites de gestion de documents plus larges, un élément qu'une entreprise n'achèterait potentiellement pas à elle seule. Les PME évolueront plus progressivement vers cette stratégie, mais en adoptant une voie similaire.... »

Dans son rapport Radar 2023, GigaOm fournit des évaluations complètes de 14 fournisseurs majeurs de solutions de signature électronique, une analyse de chacune de leurs offres et des conseils d'experts sur la manière de choisir le bon fournisseur, pour les exigences aussi bien des petites et moyennes entreprises que des grandes entreprises.

Pour en savoir plus sur la position de Nitro et sur l'actualité des signatures électroniques, cliquez ici pour obtenir un exemplaire gratuit du rapport Radar de GigaOm sur les solutions de signature électronique.

À propos de Nitro Software

Nitro (ASX : NTO) est un chef de file mondial du logiciel-service pour les signatures électroniques et la gestion des documents PDF. La plateforme de productivité de Nitro inclut de puissants outils pour les documents PDF, une automatisation des flux de travaux numériques, ainsi que des capacités très sécurisées de signature électronique et de gestion des identités. Sa solution d'analyse de pointe mesure et quantifie le retour sur investissement, l'utilisation et l'impact vis-à-vis du développement durable. Avec son équipe chevronnée chargée de la réussite des clients, Nitro accompagne plus de 67 % des entreprises du classement Fortune 500, 3 millions d'utilisateurs sous licence et plus de 13 000 clients professionnels dans 157 pays. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site https://gonitro.com/.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 16 mars 2023 à 01:40 et diffusé par :