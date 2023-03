BMO annonce les bénéficiaires des bourses BMO rend hommage aux femmes 2022





Cette année, le programme a soutenu douze entreprises dirigées par des femmes en leur accordant des bourses d'un montant total de 150 000 $

MONTRÉAL, le 15 mars 2023 /CNW/ - BMO, en collaboration avec Deloitte, a annoncé aujourd'hui les bénéficiaires de son programme de bourse BMO rend hommage aux femmes en promettant 150 000 $ en bourses pour soutenir 12 entreprises appartenant à des femmes à travers le Canada.

« Ce programme, qui en est à sa troisième année consécutive, a permis à 56 entreprises appartenant à des femmes de recevoir 530 000 $ en bourses, tant au Canada qu'aux États-Unis, afin d'aider les entrepreneures à faire progresser leur entreprise à un niveau supérieur, a déclaré Christine Cooper, vice-présidente à la direction et cochef, BMO Entreprises, Canada. Notre engagement à éliminer les obstacles à l'amélioration des finances de toutes les femmes est au coeur de nos programmes BMO rend hommage aux femmes et constitue une force motrice de notre raison d'être, qui consiste à avoir le cran de faire une différence dans la vie, comme en affaires. »

« Les bénéficiaires du programme de bourse BMO rend hommage aux femmes représentent un pilier de l'excellence dans le monde des affaires canadien, et leur rôle dans l'avancement de notre économie est primordial pour que le Canada reste compétitif sur la scène mondiale, a poursuivi Linda Blair, cheffe de l'expérience client, Deloitte Canada. Nous sommes honorés d'être aux côtés des lauréates de cette année qui continuent d'avoir un impact positif sur leurs collectivités et d'inspirer d'autres entreprises détenues par des femmes à travers le pays. »

Les bénéficiaires du programme de bourse BMO rend hommage aux femmes de 2022 sont présentées ci-dessous :

BMO s'est engagé à soutenir l'avancement des femmes, tant au sein de la Banque qu'à l'extérieur, notamment par les moyens suivants :

en 2022, BMO a soutenu plus de 130 000 femmes entrepreneures au Canada et s'est réengagé à verser 5 milliards de dollars sur cinq ans aux entreprises canadiennes appartenant à des femmes;

en 2016, BMO a créé les programmes BMO pour Elles (CAN) et Women in Business (US) (en anglais). Ces programmes se concentrent sur la parité hommes-femmes pour les clients de la Banque, en soutenant la croissance des entreprises appartenant à des femmes et en donnant aux femmes les moyens d'avoir confiance dans leurs finances et leur avenir financier;

depuis 2018, plus de 15 pour cent de toutes les femmes fondatrices d'entreprises du secteur de la technologie financière en Amérique du Nord ont franchi les portes de BMO grâce au programme WMN?FINtech (en anglais);

conformément à sa stratégie L'inclusion sans obstacles 2025, BMO a atteint son objectif d'entreprise nord-américain de 40 pour cent d'équité durable entre les sexes et poursuivra ses objectifs audacieux de représentation robuste des femmes dans les postes de direction à l'échelle de la Banque.

Pour en savoir plus sur les bénéficiaires des bourses et pour accéder aux outils et aux ressources éducatives pour les femmes entrepreneures, visitez bmopourelles.com et joignez-vous à la conversation en utilisant le mot-clic #BMOPourElles.

À propos de BMO pour Elles

BMO s'engage à soutenir les initiatives qui favorisent l'autonomie des femmes au sein de son effectif et des collectivités où la Banque est présente. BMO a établi des partenariats avec des organisations telles que Women Presidents Organization, GroYourBiz, Women Business Enterprises et Women Get On Board pour offrir aux femmes une expertise, un leadership, des connaissances et des occasions de réseautage et d'apprentissage. En 2021, BMO a annoncé une solution de 750 millions de dollars d'obligations Women in Business dont le produit est affecté aux entreprises appartenant à des femmes, telles qu'elles sont définies dans le cadre de financement durable de BMO, y compris les microentreprises et les PME. Par l'intermédiaire du seul programme de reconnaissance destiné aux femmes mis sur pied par une banque en Amérique du Nord, BMO rend hommage aux femmes, BMO célèbre les femmes qui s'engagent dans leur collectivité ou réussissent en affaires. Depuis 2012, BMO rend hommage aux femmes a mis à l'honneur plus de 200 femmes dans des collectivités du Canada et des États-Unis.

