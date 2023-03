L'AMC s'associe à l'Université Laval pour former les médecins gestionnaires de demain





QUÉBEC, le 15 mars 2023 /CNW/ - Alors que les gestionnaires du réseau de la santé doivent de plus en plus évoluer dans un domaine en constant changement, l'Association médicale canadienne (AMC) est fière de s'allier à l'Université Laval dans le cadre de son Programme d'accompagnement en gestion et leadership médical. Cette formation novatrice est destinée aux médecins résidents et médecins résidentes de toutes les facultés de médecine du Québec qui souhaitent perfectionner leurs habiletés en gestion.

En devenant partenaire de la Faculté de médecine et la Faculté des sciences de l'administration de l'Université Laval, l'AMC contribue concrètement à la formation de la prochaine génération de gestionnaires et de leaders de la communauté médicale. Les connaissances acquises par les personnes participantes à ce programme feront d'elles des leaders dotés d'un vaste champ de compétences dont le réseau de santé québécois et les patients bénéficieront grandement.

« L'AMC est fière de s'associer à l'Université Laval et les deux facultés pour le rayonnement du leadership médical. Devant l'ampleur des défis que devra relever la profession médicale au cours des prochaines années, nos étudiants, nos résidents, nos collègues et nos patients nécessiteront, plus que jamais, des médecins leaders, forts et bien outillés, afin d'assurer la pérennité de notre système de santé. Nous sommes heureux de contribuer de façon concrète et innovante à l'avenir de la profession médicale », a indiqué le Dr Jean-Joseph Condé, porte-parole et représentant du Québec au Conseil d'administration de l'AMC.

« Le soutien de l'AMC témoigne d'une marque de confiance importante et atteste de la qualité du programme. Nous sommes très reconnaissants de leur appui et sommes convaincus qu'il aura un effet positif sur l'accès à la formation, en particulier pour les jeunes leaders », souligne le Dr Antoine Groulx, codirecteur du programme et professeur titulaire au Département de médecine familiale et de médecine d'urgence à la FMED ULaval.

Afin de rendre le programme accessible au plus grand nombre, la contribution financière de l'AMC servira notamment à soutenir les médecins résidents et médecins résidentes en diminuant les coûts d'inscription. Visitez la page Web du programme pour en savoir plus ou pour vous inscrire.

