Prime Drink reçoit un vote de confiance des actionnaires par l'exercice de 845 375 $ d'options d'achat d'actions et de bons de souscription





MONTRÉAL, 15 mars 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Groupe Prime Drink Corp. (« Prime Drink » ou la « Société ») (CSE: PRME) est heureuse d'annoncer qu'elle a reçu une somme de 845 375 $ suite à l'exercice d'options d'achat d'actions et de bons de souscription à un prix d'exercice moyen de 0,145 $ par action de la part d'actionnaires importants de la Société.



« Ces exercices réalisés près du cours actuel de l'action témoignent de la confiance de nos actionnaires envers notre vision de Prime Drink et notre stratégie de croissance par acquisition dans le secteur des breuvages et de l'hospitalité, » a déclaré Olivier Primeau, président du Conseil et chef de la direction de Prime Drink. « Nous avons évalué un certain nombre de projets d'acquisition depuis que notre nouvelle équipe de direction a pris les commandes en septembre dernier. Compte tenu de notre approche disciplinée, de nos paramètres rigoureux et de l'accent mis sur une croissance durable à long terme, notre recherche est sur la bonne voie. »

« Prime Drink possède tous les éléments requis pour atteindre ses objectifs de croissance, notamment une équipe de direction et un conseil d'administration expérimentés dans les secteurs des affaires, des breuvages et de l'hospitalité, une solide situation financière avec plus de 3,4 M$ en liquidités et des actifs qui continueront à prendre de la valeur en raison de leur rareté. Bref, nous croyons fermement que nous pouvons bâtir une entreprise prospère axée sur la croissance, » a ajouté M. Primeau.

À propos de Prime Drink

Groupe Prime Drink Corp. (CSE: PRME) est une société basée au Québec qui vise à devenir une société de portefeuille diversifiée de premier plan dans le domaine des breuvages. La Société contrôle actuellement plus de 34 % du volume des réserves d'eau douce souterraine du Québec sous permis et est stratégiquement positionnée pour augmenter sa participation. Sous la gouverne de sa nouvelle équipe de direction, la Société cherchera à acquérir, intégrer et développer des entreprises de breuvages dans des secteurs diversifiés avec un accent sur la croissance durable.

Pour de plus amples informations, veuillez contacter :

Jean Gosselin

Téléphone : (514) 394-7717

Courriel : [email protected]

Ni la CSE ni son fournisseur de services de réglementation n'acceptent la responsabilité de la pertinence ou de l'exactitude du présent communiqué.

Communiqué envoyé le 15 mars 2023 à 07:30 et diffusé par :